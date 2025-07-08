İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, PKK'nın silah bırakması yönünde somut adımların yeni haftayla birlikte atılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul etmişti. DEM Parti İmralı Heyeti'nin, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılması planlanan görüşme ertelendi.

DEM Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-DEM GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini kabul etti.

DEM Parti, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."