Van Gogh Eşliğinde Sürükleyici Yoga Deneyimi

Haber: Tuba KARA / Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Van Gogh'un büyüleyici renkleri eşliğinde YogaKioo yürütücülüğünde düzenlenen Immersive Yoga deneyimi, Dijital Deneyim Merkezi'nde devam ediyor. Etkinlik her Salı saat 20.00'de katılımcıları ses ve ışığın eşlik ettiği sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Katılımcılardan Yağmur Aysan, "Ben ve arkadaşlarım işten sonra düzenli olarak geliyoruz. Bir kaçış, biri rahatlama oluyor bize. Haftaya da buradayız" dedi.

İBB Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Merkezi'nde, Van Gogh'un büyüleyici renkleri eşliğinde "Immersive Yoga" deneyimi devam ediyor. Eğitmenler eşliğinde ilki 9 Aralık 2025'te gerçekleşen etkinlik her salı saat 20.00'de düzenleniyor. Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi'nde, YogaKioo yürütücülüğünde gerçekleşen deneyim bu kez merkezdeki " Van Gogh : Işığın İzinde" sergisinden ilham alıyor. Etkinlik serisinde katılımcılar, sesin ve ışığın izinde 360 derece duvar ve zemin projeksiyonuyla sürükleyici bir yoga deneyimi yaşıyor. "Immersive Yoga" etkinliği şehrin stresinden uzaklaşıp dinginliği yakalamak isteyenlere 17 Şubat'a kadar açık.

" Van Gogh'un yaratıcılığına uygun bir pratik hazırladım"

Yoga öğretmeni Rami Çakır, "Daha önce yaklaşık bir yıl önce yine böyle bir etkinlikte bulundum burada. Bu ikinci gelişim. Tabii ki ilginç normal stüdyo ortamı gibi değil. Daha farklı, çok daha büyük ve daha loş bir ortamda pratik yapmış olduk. Zaten bugün yapacağım pratiği de Van Gogh'un yaratıcılığına uygun bir şekilde seçtim. Daha çok yaratıcılık ve yaratıcılığı açığa çıkarmak üzere pratik hazırladım. Çok da aslında oturmuş oldu. Çok heyecanlı çok keyifli, ilginç bir tecrübe oldu. Gelen katılımcıların da aynı şekilde hissettiğini hissetmek bir öğretmen olarak o da beni ekstra bir heyecanlandırdı. Gayet iyiydi. Genelde stüdyoda pratik yaparken yine bir konu belirliyorum. Mesela değersizlik ya da pişmanlıklar üzerine. Hep bir konum oluyor zaten. Seçtiğim pozları ve akışları da bu doğrultuda seçiyorum. Ben aynı zamanda tiyatro oyuncusuyum. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Sanatla çok iç içe olan bir yogiyim diyebilirim. Buradaki konuda çok besleyen bir şey olmuş oldu. Sonuçta Van Gogh ve sanat ve resim üzerine. Ben de bugün konsepti yaratıcılık ve yaratıcılığını açığa çıkarmak üzerine kurdum. Aslında derslerde hep bir konsept üzerinden gidiyorum ya. Bu sefer burada Van Gogh'a uygun bir konsept seçtiğim için aslında seçmiş olduğum konuyu bir şekilde dış etmenlerle desteklemiş oldum. Bir şeyi anlatmak var. Bir de görsel olarak insanlara sunmak, göstermek var. Hem bir şeyi anlatmış oldum hem görseli sunmuş olduk hem de zihinsel, duygusal olan insanları harekete geçirecek bir takım fiziksel hareketler yaptırmış olduk. Aslında çok örtüştü. Sanatın içinde birisi olarak bu avantajı kullandım. O sebeple beni de her şekilde destekledi" dedi.

"Arkadaşlarımla işten sonra düzenli olarak geliyoruz, haftaya da buradayız"

Katılımcı Yağmur Aysan, "Zaten ilk gelme amacımız yogaydı. Ondan sonra böyle bir gösteriyle karşılaşmamız artı oldu. Zaten sevdiğim bir sanatçı. Kendi orijinal sergisine zaten gitmiştim. O zaman da çok duygulanmıştım. Burada bunu görmekte böyle rahatladıktan sonra iyi geldi, güzel oldu. Yogadan sonra yapılan gösterim de etkiledi beni. Önce karşımda izlemeye başladım. Sonra arkamı döndüğümde, sağa sola baktığımda, böyle bütün bir şekilde gördüğümde daha da o moda soktu, güzeldi. Boyutlu olduğu için ona kapılıyorsunuz zaten ister istemez. Ben ve arkadaşlarım işten sonra düzenli olarak geliyoruz. Bir kaçış, biri rahatlama oluyor bize. Haftaya da buradayız" dedi.

"Üçüncü gelişim ve bir daha da gelirim çok rahatlatıcı"

Katılımcılardan İrem Sönmezer ise "Gerçekten çok rahatlatıcı bir deneyimdi. Yoga zaten insanın kendiyle buluştuğu ve biraz daha huzura erdiği bir aktivite aslında. Bu şekilde bir birleşme çok keyifliydi. Yoganın sonundaki Van Gogh gösterimi güzeldi içim kıpır kıpır oldu. Gerçek enerji verdi bana. Bu tarzı ilk defa Refik Anadolu'da görmüştüm. Bu şekilde bir yoga etkinliğiyle birlikte deneyimlemekte gerçekten çok keyifliydi. Aslında bu benim üçüncü gelişim. Bir daha da gelirim büyük ihtimalle. Çok keyifli çünkü" dedi.

"Çok farklı bir deneyimde, sanki tablonun içerisindeydim"

Melisa Kaplan, "Daha önce hiç böyle bir deneyime katılmadım. Gerçekten çok güzel hissettim. Dijital deneyimin içerisindeki ışıklandırmalar, ses anlatımlar hepsi gerçekten çok güzeldi. Çok farklı bir deneyim oldu benim için. Umarım devamı gelir benim için de. Çok mutlu oldum. Bütün günün yorgunluğunu burada atmış bulundum. Yani gayet iyi hissettirdi bana. Gösterim inanılmazdı. Sanki tablonun içerisinde gibi hissettim kendimi. Gayet güzel bir etkinlik olmuş. Kesinlikle tekrar gelmeyi isterim. Yani tekrar bu tarz bir deneyimde bulunmayı kesinlikle isterim" dedi.