"Casusluk" Davasında İlk Gün Sona Erdi…

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında birinci gün sona erdi. Yarın duruşma, Merdan Yanardağ'ın savunmasıyla devam edecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında "siyasal casusluk" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının birinci günü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 4 no'lu duruşma salonunda görüldü.

İlk gün Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu'nun savunmaları ve çapraz sorgusu tamamlandı. Yarın duruşma gazeteci Merdan Yanardağ'ın savunmasıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA