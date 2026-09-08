İmamoğlu: Üsküdar'da tutuklamalarla seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimini AK Parti adayının kazanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi Ak Parti'ye nasip oldu. Türkiye'de seçimlerin bir anlamı kalmadığında rahat edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Üsküdar sizin değil. İstanbul sizin değil. Türkiye sizin değil. Milletin. Millet kendinin olanı elbet geri alacaktır."

Kaynak: ANKA