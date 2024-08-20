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İmamoğlu, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti. İmamoğlu, emeğin temsilcisi olan konfederasyonların çalışmalarını önemsediğini ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

TÜRK-İŞ'i ziyaretinde Genel Başkan Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, buradaki konuşmasında, emeğin temsilcisi olan konfederasyonların çalışmalarını önemsediğini ifade etti.

TÜRK-İŞ'in Türkiye'nin en önemli emek örgütlenmelerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çalışan kesimin önemli bir hattı da yerel yönetimler. Bu bağlamda yerel yönetimlerin de kendi bir kısım ekonomik sıkıntıları, aslında Türkiye'deki ekonomik daralma, bütün kurum-kuruluşları etkiliyor. Ama bu bağlamda, ülke genelinde de güçlü bir denge kurulması gerekiyor. Bu noktada hem sizlerin kurumsal deneyimi hem bizlerin süreci yönetme konusundaki şeffaf ve ortak masada, ortak akılla çalışma prensibimiz, umuyorum İstanbul'da sağlıklı sonuçlar versin, Türkiye'ye örnek olsun. Bunun yanı sıra, TBB Başkanı olarak da bir yanıyla toplu iş sözleşmelerinin dengeli bir biçimde yönetilmesini, hizmetin aksamadan sürecin olgunlaşmasını diliyoruz bütün yerel yönetimlerimiz adına."

"Bu sıkıntılı günlerin hızla aşılmasını arzu ederiz"

İmamoğlu, TÜRK-İŞ'in ardından HAK-İŞ'i ziyaretinde ise Genel Başkan Mahmut Arslan ile bir araya geldi.

Ziyarette, "Ülkemizin son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların yükünün büyük bir bölümünün, özellikle ücretli kesimin sırtında olduğunu bilen bir yöneticiyim." değerlendirmesinde bulunan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, bu yükün, sadece işi gücü olarak bu ücretli kesimin sırtında olmasının kaldırılabilir bir yük olmadığını da biliyorum. Ancak ifade etmek gerekir ki kurumlarımız da ciddi bir ekonomik sıkıntı çekiyor ve çekecek. Öyle gözüküyor. Ülkemizdeki ekonomik daralma, ne yazık ki hepimizi çok zor günlere doğru götürüyor. Umarım tahmin ettiğimizden daha hızlı, daha az sıkıntıyla bu ekonomik krizler, sıkıntılar aşılır. Sonuçta bu ülkenin, hepimizin, iyi olmasını dileriz. Bu yönüyle bu sıkıntılı günlerin hızla aşılmasını arzu ederiz. Bu kapsamda, dengeli bir sürecin toplu iş sözleşmelerinde yaşanmasını arzu ediyorum. Tabii ki insanlarımızın hakkı, hukuku korunacak ama kurumlarımızın da yaşaması ve yaşatılması şart. Bu yönüyle, bu dengeyle kabul edilmesini arzu ederim."

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu İstanbul Türkiye Politika Güncel Haberler

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