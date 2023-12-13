İMAMOĞLU: TURİZM VERİ MERKEZİ KURMA HAZIRLIĞINDAYIZ

Turizmde yeni nesil iletişim stratejileri kapsamında hayata geçirilen "Visit İstanbul" web portalının lansmanında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Turizm sektörünü sürdürülebilir ve dayanıklı kılmak için güvenilir veriler elde etmek amacıyla dünya standartlarında bir turizm veri merkezi kurma hazırlığındayız. İstanbul öyle bir şehir ki, binlerce yıldır insanların taş üstüne taş koyarak, kendi kültürlerini birbirine karma hale getirerek bize öyle bir medeniyet bırakmışlar ki… Burada öyle kişisel beton hayalleriyle, kanal hayalleriyle İstanbul'u mahvetmeye hiç kimse izin vermedi, vermeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), turizmde yeni nesil iletişim stratejileri kapsamında 'Visit İstanbul' web portalını hayata geçirdi. Visit İstanbul ile birlikte, İstanbul Creators Club Platformu ve yapay zeka rehberi uygulaması da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Video gösterimleriyle başlayan tanıtım toplantısında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Yeliz Yücel tarafından, 'Kültürel Mirasa Engelsiz Erişim' konulu sunum gerçekleştirildi.

TURİZM VERİ MERKEZİ KURMA HAZIRLIĞINDAYIZ

Sunumun ardından konuşan İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, turizm vizyonumuzda 2029 yılına dek hedefimiz kentimize gelecek turist sayısını en üst seviyeye taşırken, her bir ziyaretçinin İstanbul'da geçirecekleri zamanı uzatmak, böylece şehrimizin ekonomisine de katkı sağlamak. Turizm sektörünü sürdürülebilir ve dayanıklı kılmak için güvenilir veriler elde etmek amacıyla dünya standartlarında bir turizm veri merkezi kurma hazırlığındayız. Bu konuda sürdürülebilir Turizm Gözlemevi Ağı'na üyelik başvuru süremiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MERKEZDEN ALINAN KARARLARLA İSTANBUL'UN TANITIMININ DA YAPILAMAYACAĞINI GÖRÜYORUM

Tanıtımı yapılan Visit İstanbul'un, İstanbul'un dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "İstanbul'un her ilçesi bile dünyaya iz bırakacak seviyede niteliğe ve kimliğe sahip. Şişli Belediye Başkanımız burada. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar veya Fatih, Beyoğlu veya Eyüpsultan… Sayamayacağımız kadar her ilçesi, aslında dünya ölçeğinde özel bir yere sahip olabilecek kabiliyete ve kimliğe sahip. Yerelde çok güçlü politikalar üretmek ve yerelde birlikte düşünmek, birlikte karar almak… Kaldı ki turizm sektörünün her temsilcisini, her yöneticisini tanıdığımda, gerçekten bu şehirle bir kez daha gurur duyuyorum. Çünkü çok atılımcı, girişimci ve kendi alanında çok özenli başarılara imza atmış insanlardan oluşan muazzam bir sektöre sahibiz. Biz sürecin her daim merkezden, yani Ankara'dan İstanbul turizmine şekil verecek kararların alınması veya bu yönde adımların atılmasının yerine, İstanbul'da daha özgün bir yapının kurulması, İstanbul'da daha güçlü bir kimliğin ortaya konulması, daha yerelden, valiliğinden ve bütün kurumlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, yerel yönetimlerinden, yani 39 ilçesinden sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine varıncaya kadar muazzam bir iş birliğinin dünyada benzeri olmayan, inanın en özel başarılara imza atacak bir seviyeye İstanbul turizmine taşıyacağını ben yürekten biliyorum. Bu bağlamda bir yöntem eksikliği olduğunun da ve bu şekilde merkezden alınan kararlarla İstanbul'un tanıtımının da yapılamayacağını, İstanbul'da güçlü adımlar da atılamayacağını ve ne yazık ki yoğun bir biçimde güncel siyasetin bir parçası haline gelebileceğini görüyorum. İstanbul'un bu yönüyle özel olarak ele alınması ve belki de bu pilot uygulamanın başka kabiliyetli şehirlere, örneğin Muğla gibi, örneğin Antalya gibi ve buna benzer şehirlere de taşınmasının Türkiye turizmi açısından vazgeçilmez bir öncü planlama olacağını hepinizin huzurunda duyurmak isterim" diye konuştu.

İSTANBUL'U MAHVETMEYE HİÇ KİMSE İZİN VERMEDİ, VERMEYECEK

İmamoğlu, "Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan, hiçbir zaman tüketilmeyecek de bir kaynak olduğunu bildiğim; yani doğaya zarar vermeyen, bir fosil yakıt gibi olmayan, petrol gibi olmayan ve karşılığının bedeli yüzyıllar, bin yıllar geçse bile ödenemeyecek bir zenginliğe sahip olan, tarihi ve kültürüyle, medeniyetiyle, insanıyla ve tarifi çok zor olan İstanbul gibi bir nimete sahibiz. Bazen çölün ortasında insanlar bir hayal kurabilir ve gözünde canlandırdığı bir şehri betonlarla, kanallarla var edebilirler. Bu da bir başarıdır. Ama İstanbul öyle bir şehir ki, binlerce yıldır insanların taş üstüne taş koyarak, kendi kültürlerini birbirine karma hale getirerek bize öyle bir medeniyet bırakmışlar ki… Burada öyle kişisel beton hayalleriyle, kanal hayalleriyle İstanbul'u mahvetmeye hiç kimse izin vermedi, vermeyecek. Bu bakımdan biz, bu şehre dair çölün ortasında kurulmuş bazı şehirlerden ilham alarak, burada hayal kurmayı kendine vazife edinenlerle değil, bu şehirde binlerce yıllık kültürün, biriken insanlığın ortaya koyduğu eserlerle gurur duyan ve İstanbul'da hayallerini güçlendiren, İstanbul'la birlikte hayal kuran yeni bir akılla bu şehri yönettik ve yönetmeye devam edeceğiz. Bizim en derin aklımız, İstanbul'da bulunan 16 milyon kıymetli İstanbullunun aklıdır. Biz, o akla itibar ediyoruz. Turizm sektörü konusunda olsun, diğer alanlarda olsun, ortak aklın bizim en başarılı, en sihirli olduğunu belirtiyor, turizmi de bu anlamda ileriye taşıyacak o haritanın da onların aklıyla ortaya çıkmasını önemsiyoruz" dedi.