İmamoğlu bombalı saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında bombalı saldırı meydana geldi. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşanırken, çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olayın ardından bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

İMAMOĞLU İSTİKLAL CADDESİ'NDE

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki İtfaiye ekiplerimizden bilgi aldım. Emniyet ile koordineli şekilde alanda incelemelerini sürdürüyorlar. Sağlık çalışanlarımızın da yoğun bir çabası söz konusu. Yaşamını yitirenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilerim" dedi.

"SÜRECİ TAKİP ETTİK"

Bölgedeki gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Takdir edersiniz ki süreci şu anda emniyet birimlerimiz ve tabii sağlık birimlerimiz yürütmekte. Biz de içeride, olay yeri incelemesinin yapıldığı bölümde süreci uzaktan takip ettik. Şu an ne yazık ki İstanbul Valimizin de açıkladığı üzere kayıplarımız var, yaralılarımız var. Muhtelif hastanelerde takibi yapılıyor.

"FARKLI İHTİMALLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor ama bütün bunların açıklama konusundaki yetkilisi emniyet birimlerinin raporlarına göre yapılacaktır. Biz de süreci buradan takip ediyoruz. Milletvekillerimiz ile birlikte olay yerine gittik.

"BU YARAYI SARMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Geçmiş olsun. Bu yarayı sarmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte bu zor anları aşarız. İstanbulluların gönlü bu anlamda ferah olsun. Hep birlikte aşarız, birlikte hareket etmeliyiz ve birlikte süreci yönetmeliyiz. Bu manada devletimizin hangi kurumu olursa olsun hep birlikte sürece dair sorumluluk alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Farklı yorumlar var ama şu anda net bir bilgi verebilmemiz mümkün değil."