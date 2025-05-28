İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu
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İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Aynı soruşturmada İBB'de yönetici olarak görev yapan ve "Gölge Başkan" olarak bilinen Ertan Yıldız da itirafçı olup tahliye edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

"AVM İÇİN RÜŞVET İSTEDİLER" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Seyfi Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.

'GÖLGE BAŞKAN' DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade veren şüpheli Ertan Yıldız, tahliye edilerek hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

ulan ne kumpas be … milleti böyle böyle bir şey varmış gibi inandıracaklar …

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme166
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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

ortağını serbest bırakıyorlarsa demekki İmamoğlu da suçsuz .

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıSerkan K.:

Bu öttüğü anlamına da geliyor…

Yorum Beğen104
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Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

murat olgun,hadda Ekrem imamoğluda etkin pişmanlık yasasından faydalacaktır,Delliler hasdinden fazla bu işin lami cimi yok

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

hehe etkinlk pişmanlık

Yorum Beğen14
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