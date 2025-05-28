İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

"AVM İÇİN RÜŞVET İSTEDİLER" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Seyfi Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.

'GÖLGE BAŞKAN' DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade veren şüpheli Ertan Yıldız, tahliye edilerek hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.