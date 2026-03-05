Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'hakaret' davası düştü

Güncelleme:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret suçundan açılan dava, mütalaa ve ödeme sonrası mahkeme tarafından düşürüldü.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava düştü.

İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında Serkan Şahin ile yaşadığı diyalog nedeniyle, Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ve taraf avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın belirlenen süre içinde 12 bin 690 lira para cezasını ödeyip dekontu mahkemeye sunduğu belirtilerek, İmamoğlu hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi talep edildi. Mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında olması, ödemenin yapılması ve dekontun dosyaya sunulması üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
