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İmamoğlu'na yakın isimlerden biri! Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye devretmesiyle bilinen Ali Nuhoğlu da aynı operasyonda gözaltına alındı. Nuhoğlu'nun yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandığı öğrenildi.

CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

87 KİŞİ GÖZALTINDA

Suçlamaların gerekçesinin "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 87 kişi gözaltına alındı.

ALİ NUHOĞLU 40 MİLYON LİRA İLE KAÇARKEN YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden bir tanesi de Ali Nuhoğlu'ydu. İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devreden kişi olarak bilinen Nuhoğlu da gözaltına alındı. Nuhoğlu'nun 40 milyon lira ile kaçarken yakalandığı öğrenildi.

İmamoğlu'na yakın isimlerden biri! Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Bunlar artık kaçacak delik ararlar fare gibi...

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ekonun çaldığı paralar gidiyor

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

50 milyon doları kim kime 15 milyon liraya verir ki. Demek ki kaz gelen yerden tavuk esirgenmezmiş.

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Türkiye tarihinin en büyük soygununu 6 senede yaptılar İmamoğlu,ekibini ve imamoğlunu kurtarıcı gözü ile görüp onu dokulnulmaz kılan açlıktan nefesleri kokan karnı guruldayan saf vatandaşları tebrik ediyorum saf olunurda bu kadarda olunmaz

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Haber YorumlarıMr Camel:

hahaha 40 milyon mu erdoğanın ekibi zeka sorunu var 40 milyon tl adam mı kaçar

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Haber Yorumlarıalperen84:

ne numaralar varmış sende be ekocum fırldak eko

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Ümraniye'nin en varoş yerinde 2 1 daire 4 milyon liralar civarında 3 villa 15 milyon,bravo iyiymiş,belki de sürümden kazandı.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Kaçarken cebinizde para olmasın haber yapıyorlar. :))

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Makarna edebiyatı...........

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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

milyon tl olsa iyi telafuz edilen paralar on milyar ile telafuz ediliyor

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