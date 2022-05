İmamoğlu'ndan Yomralı Gençlere: "Sizler Bizden Çok Daha Başarılı Olacaksınız. Biz Sizin Başarılarınıza Kısa Bir Hazırlık Yapacağız"

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Yomra'da gençlere; "Sizin için çalışacağız, gençler. Size şu sorumluluğu veriyorum, sizler bizden çok daha başarılı olacaksınız. Biz sizin başarılarınıza kısa bir hazırlık yapacağız" sözleri ile seslendi. İmamoğlu, "Kendi içinizden gelen sesi söndürmeyin. Biz konuşan gençlik istiyoruz, susan gençlik değil" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da Yomra Belediyesi Hürriyet Parkı ve Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışına katıldı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"SİZİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ GENÇLER: Yağmur sizi ıslatıyor mu acaba? Harikasınız, cıvıl cıvılsınız. Dedim ki, 'genç bir belediye başkanımızsınız, sizin mutlaka gençleri oraya davet etmeniz gerekir.' Sonra oturduk, karar verdik, 'bu bir gençlik buluşması olsun' dedik. Bir genç arkadaşıma, dedim ki; sen araştırma yap, sosyal medyaya bak bakalım, yaş grubun en çok hangi grubu istiyor? Orada Manga birinci çıktı. Ben bayramda geldim. Ama kısmet Allah insanın gönlüne göre veriyor. Çifte bayram oldu. Sizin için çalışacağız, gençler. Belediye başkanım da ben de milletvekillerim de siyasi parti temsilcilerimiz de… Sizler için çalışacağız, çalışıyoruz da… Size şu sorumluluğu veriyorum, sizler bizden çok daha başarılı olacaksınız. Biz sizin başarılarınıza kısa bir hazırlık yapacağız.

KONUŞAN GENÇLİK İSTİYORUZ: Şehrinize, parkınıza, meydanınıza sahip çıkın. Kendi içinizden gelen sesi söndürmeyin. Biz konuşan gençlik istiyoruz, susan gençlik değil. Bayramın birinci günü iki önemli telefon açtım. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Onun selamlarını getirdim size. Aynı zamanda İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i aradım, bayramını tebrik ettim. Onun da size selamlarını getirdim. Bu akşam 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın provasını yapıyorsunuz. Bolca eğlenin.

SİZİNLE HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLMAMA ŞANSI YOK: Sizin gençlik enerjinizi almak adına, ileriye umutla bakmak adına; bir şey daha yapalım mı? Sesim kısık onun için iki kat bağırın. Her şey çok güzel olacak. Sizinle her şeyin çok güzel olmama şansı yok."

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise şöyle konuştu:

"2019 yılında Yomra'nın yaşanabilir bir ilçe olması için yola çıkmıştık. 'Hayal sattığımız' iddia edilmişti. Yomra'da evlerinde hapsolmuş hanımefendileri, çocukları; sosyal yaşam alanları ile buluşturacağımız sözümüz vardı. Bugün 22 bin metrekare bir alan içinde; içerisinde spor alanları, çocuk parkları olan; Yomra halkının nefes alacağı bir alan ortaya çıkarmış bulunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Park ve Bahçeler Daire Başkanlarına çok teşekkür ediyorum."