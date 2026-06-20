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Ekrem İmamoğlu'ndan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

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Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, YKS sınavına girecek gençlere başarılar dileyerek, eğitimdeki zorluklara rağmen düzenin kısa sürede değişeceğini söyledi.

(ANKARA)- Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, YKS sınavına girecek gençlere başarılar dileyerek, "Bugün her ne kadar eğitim yoluyla daha iyi bir hayata kavuşma yolları tıkanmış gibi görünse de sizi temin ediyorum ki bu düzen kısa bir süre içerisinde değişecek" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından başarılar diledi. İmamoğlu, yapay zeka yardımıyla üretilen videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, yarın uzun bir maratonun sonunda gireceğiniz YKS'de hepinizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum. Bugün her ne kadar eğitim yoluyla daha iyi bir hayata kavuşma yolları tıkanmış gibi görünse de sizi temin ediyorum ki bu düzen kısa bir süre içerisinde değişecek. Bu nedenle umudunuzu koruyun ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanın. Önünüzde uzun yıllar var, gençliğiniz var ve birlikte yapacak çok işimiz var. Düştüğü yerden kaldırılacak, dünya ile her alanda rekabet edecek bir ülke sizleri bekliyor. Hepinize sonsuz başarılar ve çok güzel bir gelecek diliyorum."

Kaynak: ANKA
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