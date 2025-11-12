İmamoğlu'ndan Sultanbeyli Mitingine Mesaj: Onları Kurtaracak Yalan, İftira Kalmadı.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Büyük bir algı operasyonuna girişip, aylarca milleti turpla, ahtapotla oyaladılar ama hiç kimseyi kandıramadılar. İsmimi terörle, casuslukla yan yana getirip, hayali senaryolar yazıyorlar, yine kimseyi kandıramıyorlar. Onları kurtaracak yalan, iftira kalmadı. Milletin önüne çıkacaklar ve yaptıklarının hesabını sandıkta ödeyecekler. Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu çürümüş iktidardan kurtarmak değil. Bizim davamız, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşımak davasıdır" dedi.

CHP, Sultanbeyli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan mesajında İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullar, kıymetli hemşerilerim; Sultanbeyli'nin değerli hanımefendileri, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar… Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, dostlukla kucaklıyorum. Neredeyse 8 aydır sizlerle ayrıyız. Bu ayrılığın sebebi, bir avuç insanın koltuğunu kaybetme korkusudur. Vatandaşın derdini, çaresizliğini, umutsuzluğunu önemsemeyen bir avuç insan, oturdukları koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına alıyor. Artık ömrü tükenmiş, günleri sayılı bu iktidar, bir şahsın siyasi hırsları uğruna, devletin tüm imkanlarını kötüye kullanıyor. İcraatla, hizmetle vatandaşın gönlüne girerek değil, rakiplerini zorla saf dışı ederek seçim kazanmaya uğraşıyorlar. Baskıyla, zulümle ayakta kalmanın yolunu arıyorlar. Onlar için siyasetin tek amacı, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak. Bunun için milletimizi kutuplaştırıyor, birliğimize, kardeşliğimize zarar veriyorlar.

"Siyaset, millete hizmet etmenin, birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmenin aracıdır"

Bizim için ise siyaset, millete hizmet etmenin, birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmenin aracıdır. Biz; bu şehrin, bu ülkenin her mahallesini, her sokağını aynı gözle görürüz. Bu ülkenin her bir ferdi, bizim için özeldir, değerlidir. İstanbul'u bu anlayış içerisinde yönettiğimiz için, girdiğimiz her seçimi, oylarımızı artırarak kazanıyoruz. Sultanbeyli, bizim eşitlikçi, adil yönetim anlayışımızın tanığıdır. İstanbul'un hangi bölgesine ne hizmet götürdük ne yatırım yaptıysak, aynısını Sultanbeyli'de de yaptık. 'Bize oy verenlere metro yapacağız' diyen AK Parti anlayışının tersine, başlatamadıkları Sultanbeyli metrosunu biz başlattık. Oy veren-vermeyen anlayışıyla hareket eden bu kötü aklın aksine, bizim için hizmet millete yapılır. İnşallah 7-8 ay içerisinde açılışı planlanacak Sultanbeyli metrosu ile Sultanbeyli'yi İstanbul'un her noktasına biz bağlayacağız. Sultanbeyli'nin alt yapısına milyarca liralık yatırım yaptık. Kavşak, su arıtma tesisi, fiber internet hattı projelerimizi hayata geçirdik. Depreme hazırlık için projeler geliştirip uyguladık. Kreşler, kent lokantaları, kütüphaneler, spor tesisleri açtık.

"Milletin önüne çıkacaklar ve yaptıklarının hesabını sandıkta ödeyecekler"

Ne kadar çok çalıştığımızı, milletin parasını doğrudan millete verme anlayışıyla ne kadar çok iş yaptığımızı tüm İstanbul gibi, tüm Türkiye gibi, Sultanbeyli de gördü. Bizim projelerimizle yarışmak, milletin bize gösterdiği ilgi ve teveccühün üstüne çıkmak, o koltuk sevdalılarına zor geldi. Onun yerine iftira, tehdit, şantaj üzerinde yükselen, temelsiz davalarla bizi hedef aldılar. İspatsız, kanıtsız açtıkları davalar boşa düşer diye, adaylığımı önlemek, kendilerini garanti altına almak için benim 30 yıllık diplomamı iptal ettirdiler. Büyük bir algı operasyonuna girişip, aylarca milleti turpla, ahtapotla oyaladılar ama hiç kimseyi kandıramadılar. İsmimi terörle, casuslukla yan yana getirip, hayali senaryolar yazıyorlar, yine kimseyi kandıramıyorlar. Onları kurtaracak yalan, iftira kalmadı. Milletin önüne çıkacaklar ve yaptıklarının hesabını sandıkta ödeyecekler.

"Milletin vicdanında mahkum olmuş hiçbir iktidar ayakta kalamaz"

Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu çürümüş iktidardan kurtarmak değil. Bizim davamız, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşımak davasıdır. Türkiye İttifakı iş başına gelecek ve ülkemiz artık şu ya da bu şahsın, şu ya da bu partinin değil, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yönetilecek. Devlet artık bir şahsın değil, milletin ortak aklıyla, milletin ortak değerleriyle hareket edecek. Türkiye; adaletin, eşitliğin, kardeşliğin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Ben, milletimin içinde taşıdığı iyiliğe, adalet duygusuna yürekten güveniyorum. Milletin vicdanında mahkum olmuş hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Millet büyüktür ve son sözü hep o söyler. İşte bu huzurla, bu güvenle, Silivri'deki hücremde, ülkemin gelecek güzel günleri için direniyorum, çalışıyorum. Siz de umudunuzu, direncinizi, cesaretinizi asla kaybetmeyin. Bilin ki, adalet er ya da geç yerini bulacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."