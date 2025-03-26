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İmamoğlu'ndan Protestolar Üzerine Sert Açıklama

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden gözaltına alınan gençlere yönelik kötü muameleye tepki gösterdi. İmamoğlu, bu durumu 'polis diyemeyeceği bir grup' olarak tanımladı ve şerefli polislerin böyle bir zulüm yapamayacağını ifade etti.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından; İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve sonrasında tutuklanmasıyla devam eden protestolarda yaşanan polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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