İmamoğlu'ndan Lula Benzetmesi: Millet Sandıkta Gereken Cevabı Veriyor

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunmasında gündeme getirdiği Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yaşadığı yargı sürecine dikkat çekerek, "Brezilya'nın mevcut devlet başkanı Lula'nın yaşadığı yargı darbesinin, bugün benim ve arkadaşlarımın yaşadığı süreçle inanılmaz benzerliğini açıkça ortaya koydu. Tüyler ürpertici bu benzerlik gösteriyor ki; bu tip müdahaleler milletin duvarına çarpıyor ve millet sandıkta gereken cevabı veriyor" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklu avukatım Mehmet Pehlivan, geçen hafta duruşmada dünyanın başka bir bölgesinde yaşanmış olan olaylar zincirinden bahsetti. Sonucunda bir komplo olduğu ortaya çıkan, tamamen siyasi saiklerle yapılmış bir operasyondan… Brezilya'nın mevcut devlet başkanı Lula'nın yaşadığı yargı darbesinin, bugün benim ve arkadaşlarımın yaşadığı süreçle inanılmaz benzerliğini açıkça ortaya koydu. Tüyler ürpertici bu benzerlik gösteriyor ki; bu tip müdahaleler milletin duvarına çarpıyor ve millet sandıkta gereken cevabı veriyor. Ayrıca işin trajikomik tarafı ise bize bunu yaşatan bir avuç insanın, bu garabeti birebir uygulayarak, bu konuda bile intihalden kaçınmadığı…"

Kaynak: ANKA