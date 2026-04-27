Haberler

İmamoğlu'ndan Lula Benzetmesi: Millet Sandıkta Gereken Cevabı Veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunmasında gündeme getirdiği Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yaşadığı yargı sürecine dikkat çekerek, "Brezilya'nın mevcut devlet başkanı Lula'nın yaşadığı yargı darbesinin, bugün benim ve arkadaşlarımın yaşadığı süreçle inanılmaz benzerliğini açıkça ortaya koydu. Tüyler ürpertici bu benzerlik gösteriyor ki; bu tip müdahaleler milletin duvarına çarpıyor ve millet sandıkta gereken cevabı veriyor" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklu avukatım Mehmet Pehlivan, geçen hafta duruşmada dünyanın başka bir bölgesinde yaşanmış olan olaylar zincirinden bahsetti. Sonucunda bir komplo olduğu ortaya çıkan, tamamen siyasi saiklerle yapılmış bir operasyondan… Brezilya'nın mevcut devlet başkanı Lula'nın yaşadığı yargı darbesinin, bugün benim ve arkadaşlarımın yaşadığı süreçle inanılmaz benzerliğini açıkça ortaya koydu. Tüyler ürpertici bu benzerlik gösteriyor ki; bu tip müdahaleler milletin duvarına çarpıyor ve millet sandıkta gereken cevabı veriyor. Ayrıca işin trajikomik tarafı ise bize bunu yaşatan bir avuç insanın, bu garabeti birebir uygulayarak, bu konuda bile intihalden kaçınmadığı…"

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

Arda'nın yeni hocası belli oluyor
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Fenerbahçe'de seçim kararı

Fenerbahçe seçime gidiyor
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

Beşiktaş'tan lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı

Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı