Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan İmamoğlu, Bayraktar'ın sert sözlerine "Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var. Kimden bahsediyoruz? Yetkinin sahibinin yanındaki eş dost akrabadan bahsediyoruz. Ben de diyorum ki bu iş akraba işi değil kardeşim." yanıtını verdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, "İsrail'e jet yakıtı sattılar" iddiasını yaymakla suçladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibiyle ilgili polemik hala devam ediyor. İmamoğlu, Bayraktar'ın "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" sözlerine "Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var. Bu iş akraba işi değil kardeşim." yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un "İsrail'e jet yakıtı satmışlar" diyerek Baykar şirketinin yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın fotoğrafını paylaşmasıyla başlayan polemikte yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın 'Tasmalı köpek' çıkışına yanıt

HALUK BAYRAKTAR ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

İBB Başkanı İmamoğlu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddiaları yayanların arkasında İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu öne sürerek "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim." demesine ilişkin konuştu.

"BU İŞ AKRABA İŞİ DEĞİL KARDEŞİM"

Uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Bayraktar'ın sert sözlerine "Beni hedef haline getirerek bir dil kullanan şahıstan bahsettiniz. Çok nezaketsiz bir davranış. Bu nezaketsiz ve iftira dolu davranışın muhatabı olmadım, olmam. Şunu da söylemem lazım. Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var. Kimden bahsediyoruz? Yetkinin sahibinin yanındaki eş dost akrabadan bahsediyoruz. Ben de diyorum ki bu iş akraba işi değil kardeşim." yanıtını verdi.

İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın 'Tasmalı köpek' çıkışına yanıt

"HUKUKUN HERKESE EŞİT UYGULANMASINI DİLİYORUM"

İmamoğlu, konuşmasının devamında "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yım ve ben hukuki, yasal yetkilerimi kullanırım. Ülkemizde son 15 yıldır farklı kavramlarla, farklı makamlarla, üzülerek söylüyorum ki, bu kavram yok sayılmıştır ve ahlak sınırlarının dışına çıkılmıştır. Bu konuşmayı yapan kişi Türkiye'de güçlü bir sanayi kuruluşu, savunma sanayi kuruluşunun başındaki insan olabilir. Ama o kadardır. Herhangi bir kişiyle eşit haklara sahiptir. Hukukun herkese eşit uygulanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İBB 31 MART GÖNDERMELİ MESAJ YAYINLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Haluk Bayraktar'ın çıkışına İBB'den açıklama gelmiş, yayınlanan yazıda 31 Mart göndermesi yapılarak, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir." denilmişti.

İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın 'Tasmalı köpek' çıkışına yanıt

JET YAKITI MESELESİ

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci tarafından ortaya atılan iddialarda Türkiye'nin İsrail'le ticarete devam ettiği öne sürülmüştü. Gazetecinin paylaştığı belgelerde ihracat kalemleri arasında uçak yakıtı dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Ticaret Bakanlığı, "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddialarını yalanlamıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Haluk Bayraktar Ekrem İmamoğlu Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500

Yorumlar (1)

iskender aybaroglu:

Yakışmadı bayraktar

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title