İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilecik Valisi'ne yönelik "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" sözlerine gönderme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Söğüt'teki bozuk yolla ilgili Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya söylediği "Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" sözlerine göndermede bulundu. İmamoğlu, "Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp, birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp, 'Konuş bakayım, sen öyle dedin, böyle dedin' demiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası' projesinin temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya tepki göstermesine değindi.

ERDOĞAN'IN VALİYE YÖNELİK SÖZLERİNE GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bilecik'te 'Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya "Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" şeklindeki çıkışına atıf yapan İmamoğlu şunları söyledi; "Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp, birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp, 'Konuş bakayım, sen öyle dedin, böyle dedin' demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor.

"KIZACAKSANIZ, ORADA ATADIĞINIZ SİYASİ BİR İKİ KİŞİYE KIZABİLİRSİNİZ"

Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani? Devletimizin valisi, şusu busu. '2 kilometre…' Böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var; seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran…"