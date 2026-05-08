Haberler

Ekrem İmamoğlu: "Hukuksuzluğu ve Zulmü Büyütüyorsunuz Ama Korkunun Ecele Faydası Yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına tepki göstererek, yargı süreçlerinin siyasi olduğunu söyledi. İmamoğlu, 'Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor' dedi.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adaıyı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor. Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmesine yer verildi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. 'Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor.' diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor. İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için 'İddianame kabul edildi, öyle duymuştum.' diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor."

Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor. Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor. Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor. Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta."

Kaynak: ANKA
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
33 yaş küçük eşinin Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu: Kölenim ben senin

33 yaş küçük karısının Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu