"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında 6 zanlıya adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' adı altında yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Usulsüz ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen operasyon devam ediyor.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
