İmamoğlu'na İstinaf Ceza Verdi, CHP'den Sert Tepki

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Sandıkta kazanamayanların, siyasallaşan yargı eliyle iktidarı koruma çabası beyhudedir. Bu karar bir hukuk hükmü değil; siyasi mühendisliğin ve tasfiye operasyonunun belgesidir. Aynı zamanda iktidarın çaresizliğinin açık göstergesidir." dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şunları kaydetti:

"İstinaf, Ekrem İmamoğlu'nun 2,5 yıldır sürüncemede bırakılan "ahmak" davasında, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı. Sandıkta kazanamayanların, siyasallaşan yargı eliyle iktidarı koruma çabası beyhudedir. Bu karar bir hukuk hükmü değil; siyasi mühendisliğin ve tasfiye operasyonunun belgesidir. Aynı zamanda iktidarın çaresizliğinin açık göstergesidir. Seçmenin gönlünden düşen bir iktidarın bu yolla varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Millet bu oyunu görüyor. Yargının verdiği kararlar, milletin vicdanında çoktan verilmiş kararı değiştiremez. Türkiye'nin geleceğini yargı değil, sandık belirleyecektir."