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İmamoğlu'na, "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin tutuklandı

İmamoğlu'na,
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2019'daki yerel seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'na, "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınmasının ardından cumhurbaşkanına hakaret ve polise mukavemet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı olan Berkay Gezgin, Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SÖZÜNÜN MİMARIYDI

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin, 22 Mart'ta Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı.

BERKAY GEZGİN TUTUKLANDI

Berkay Gezgin hakim karşısına çıktı. Gezgin, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "polise mukavemet" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet:

Her şey çok güzel oldu şimdi )

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ohhh miss

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Haber YorumlarıUmut güneş:

niye zorunsmı gıttı akp nın herşey çok güzel olacak sözünden nasıl bır tutuklama çıkarıyonuz

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Haber YorumlarıQuantum:

Devranın döneceği, saltanatın yıkılacağı günü iple çekiyoruz

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