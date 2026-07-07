Haberler

İmamoğlu: "Mahkemeye Katılmamın Engellenmesi Çok Ağır Bir Hak İhlalidir, Düşman Hukukunun Zirvesidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB davasının 63. celsesine getirilmeyen Ekrem İmamoğlu, duruşmaya katılımının engellenmesini 'ağır hak ihlali' ve 'düşman hukukunun zirvesi' olarak nitelendirerek hukuksuzluğu ifşa ettiğini duyurdu.

(İSTANBUL) - İBB davasının 63'üncü celsesine getirilmeyen Ekrem İmamoğlu, "Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir. Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun" açıklamasını paylaştı.

İmamoğlu'nun açıklaması, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 08.10'da, hapishanede, mahkeme heyetinin İBB duruşmasına katılmamı engelleyen keyfi kararı tarafıma bildirildi. Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir. Mahkeme iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtlamakta, yok saymaktadır. Bu durum, 'asrın hukuksuzluğu' İBB davasının tümüyle çökmüş bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır. Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir. Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun."

Kaynak: ANKA
Beştepe'de Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı

Beştepe'de Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya çağrısı
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var

Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek

Tarihi zirvede Haberler.com'a açıkladı: Hedefimiz ilk 10'a girmek
Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası

Zelenski, Putin'e mesajını Ankara'dan verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı

Çekya Lideri Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı