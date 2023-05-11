İmamoğlu, Erzurum'daki saldırı sonrası Fatih Durmuş'u arayarak teselli etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'daki taşlı saldırı sonrası sosyal medyada üzüntüsünü paylaşan Atakum Belediyesi Down Cafe Park çalışanı Fatih Durmuş'u görüntülü arayıp teselli etti. İmamoğlu, "Merak etme ben gayet iyiyim" dedi.

Atakum Belediyesi Down Cafe çalışanı Fatih Durmuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Erzurum buluşmasında uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Durmuş, olaya ilişkin üzüntüsünü sosyal medyada yayınladığı video ile dile getirdi. Bu videoyu izleyen İmamoğlu, Durmuş'u görüntülü arayarak ona sürpriz yaptı. Hem Durmuş hem de Atakum Belediyesi Down Cafe'nin diğer çalışanları da İmamoğlu arayınca büyük sevinç yaşadı.

"NE GÜZEL ADAMSIN"

İmamoğlu, "Seni tanıdığıma çok sevindim. Üzüntülü halini de gördüm, çok üzüldüm. Merak etme ben gayet iyiyim. Ne güzel adamsın. Ben de seni çok seviyorum. En kısa sürede de inşallah buluşuruz" dedi.

İmamoğlu ardından görüşmenin videosunu kendi sosyal medya hesabında paylaşırken, "Fatih kardeşim Erzurum'daki saldırıyı televizyonda izleyince çok üzülmüş. Senin o güzel kalbini severim Fatih. Atakum Belediyesi Down Kafe'ye mutlaka uğrayacağım. Tüm arkadaşlarına sevgiler" açıklamasını yaptı.

"SENİN İÇİN DE KAZANACAĞIZ"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de bu duygusal anları sosyal medya hesabından, şu notla paylaştı:

"Koca yürekli Fatih'im, alnından öpüyorum. İBB Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun, Erzurum buluşmasında uğradığı provokasyona toplumun birçok kesiminden tepki gelmişti. Atakum Belediyesi Down Park çalışanımız Fatih Durmuş da olaya ilişkin üzüntüsünü sosyal medyada yayınlanan video ile dile getirmişti. Durmuş ile görüntülü görüşme gerçekleştiren İBB Başkanımız İmamoğlu, kendisine teşekkür etti ve en kısa sürede görüşmek istediğini ifade etti. Yüreği tertemiz kardeşim, senin için de kazanacağız."