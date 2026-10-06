İmamoğlu davasında 93. duruşma, 306 tutuksuz sanığın savunmasıyla tamamlandı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 93. duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından tamamlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık şoför Oğuz Kaan Demircioğlu savunma yaptı.

Sanık Demircioğlu, daha önce savcılıkta verdiği ifadesinin arkasında olduğunu söyledi.

Çapraz sorgusunda Cumhuriyet savcısının, "İfadenizde Ahmet Şahin'e bir para tesliminden bahsediyorsunuz." demesi üzerine sanık Demircioğlu, "Evet." yanıtını verdi.

Demircioğlu, savcının, "Ahmet Şahin'i niye FaceTime'dan aradınız? Bu şekilde aramayı kim söyledi? Daha önce bir irtibatınız var mıydı?" sorularına, "Kendisi öyle talep etti. Kendisiyle 3 kere görüştüm. 3 kere telefon görüşmesi yaptım. 3 kere buluştum. Onun harici bir görüşmem olmadı. Ahmet Şahin'i ben daha sonradan tanıdım, belediye meclis üyesi olmuş. Sonradan belediye başkan vekili seçilmiş ama o dönemlerde tanımıyordum." cevabını verdi.

Savcının, "Kaç kere para verdiniz? Peki teslim süreçleri nasıl gerçekleşti, nerede buluştunuz? Para teslimi nasıl oldu?" sorularını da sanık Demircioğlu, "İki kere para verdim, üç kere buluştum. Çırpıcı'daki şantiyede buluştum. Şantiye Ali (Nuhoğlu) Bey'e ait. Konumu ben kendim WhatsApp üzerinden gönderdim, kendisi oraya geldi. Şoförüyle geldi. Bagaja teslim ettim, kendisine teslim ettim." şeklinde yanıtladı.

İş insanı Furkan Remzi Ceylan'ın savunması

Tutuksuz sanık iş insanı Furkan Remzi Ceylan da savunmasında, 1 Temmuz 2025 tarihinde savcılığa verdiği etkin pişmanlık ifadesinin aynen geçerli olduğunu belirterek, şu beyanda bulundu:

"Ailem uzun yıllardır inşaat sektörünün içindedir. Ben de, ailemle birlikte birçok kat karşılığı projeyi başarıyla tamamlayıp teslim eden bir aileden geliyorum. Dolayısıyla inşaat işinde çekirdekten yetişmiş bir kişiyim. Ali Nuhoğlu şirketinde SGK'lı olarak çalıştım. İlerleyen süreçte de Ali Bey'in SGK'lı çalışanı olarak görev yaptım. Daha sonra kişisel girişimlerimi tamamlayarak Ali Bey'in en büyük işindeki arıtma tesisi projesinde alt yüklenici oldum. Bu alt yüklenicilik işleri kapsamında kendisiyle aramda birçok ticari ilişki bulunmaktadır. Bunu zaten bütün ifadelerimde tekrar ettim. Bu projedeki iş ilişkileri kapsamında kendisiyle aramda birçok yüksek hacimli, yüksek tonajlı para trafikleri olmuştur. Bunların hepsi resmidir, hukukidir."

Sanık Ceylan, iddianameye konu eylemle ilgili de şunları söyledi:

"Olay günü Ali Bey (Nuhoğlu) benden yaklaşık 66 milyon lira tutarında bir borç para istedi. Bu parayı da ben daha öncesinde kendisiyle birçok kez bu para trafiklerine girdiğimden dolayı, niye benden istediğini hiçbir şekilde sormadım. Parayı kendisine gönderdikten sonra bana bu parayı Beylikdüzü'nde ofisi bulunan İbrahim Bülbüllü denen kişiye teslim edip edemeyeceğimi sordu. Ben de o gün müsait olduğumdan dolayı bunu teslim edebileceğimi söyledim. Sonrasında onun yetkilendirdiği bir personelle bankadan parayı çekip, Beylikdüzü'ndeki ofise İbrahim Bülbüllü'ye gidip 1,5 milyon dolar gibi bir parayı kendisine teslim ettim. Daha sonrasında ofisten ayrıldım."

Çapraz sorgusunda cumhuriyet savcısı, "Bu 60 milyon lira para KİPTAŞ'tan gelen 200 milyon liradan mı?" sorusunu sordu.

Sanık Ceylan da, "Evet. KİPTAŞ'ta bir sürece girmiştik. O ihalenin avans ödemesidir. Ödemeyi de zaten banka aracılığıyla Ali Bey'in hesabına gönderdik." cevabını verdi.

Savcının "Şimdi KİPTAŞ'tan 200 milyon liralık avans geliyor doğru mu? Avans hangi tarihte geliyor?" sorusunu sanık Ceylan, "Evet. Avans 2024 yılının Mart ayı gibi geliyor." şeklinde yanıtladı.

Ceylan, savcının, "Hak ediş geldikten sonra Ali Bey sizden borç istiyor." demesi üzerine "Evet." dedi.

Tutuksuz sanık Adem Altıntaş'ın savunması

Tutuksuz sanık şehir plancısı Adem Altıntaş, eylemlerle ilgili savcılıkta verdiği ifadesinin bire bir arkasında olduğunu söyledi.

Çapraz sorgusunda Cumhuriyet savcısının iddianamede yer alan kreş yapımı olayını anlatmasını istemesi üzerine sanık Altıntaş, şu beyanda bulundu:

"Emrah Bey (Resul Emrah Şahan), biz ona konuyu anlattıktan sonra hani bu imar planı değişikliğiyle alakalı olumlu bakabileceklerini ama bir kreş yapılması taleplerini iletti. Mal sahibiyle görüştük. Mal sahibi bu talebi kabul etti ve sonrasında da, öncesinde mal sahibi kreşi kendisi yapmak istedi. Fakat burada birtakım protokol süreçleri varmış herhalde bağışla alakalı yürütülmesi gereken. Hazırda inşaatı yapan bir firma varmış. Adem Soytekin'e ait. O firmayı da ben savcılık soruşturmasında öğrendim. Buraya bu parayı aktarırsanız kreş yapımını biz gerçekleştiririz gibi dönüş aldık ve süreç o şekilde ilerledi."

Savcının, "Çekler verildikten sonra işiniz halloldu mu?" sorusuna sanık Altıntaş, "Çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. O sırada bir seçim de geçirdi belediye. Hani orada süreç çok karıştı ama en son güncel an itibarıyla onaylandı." diye cevap verdi.

Sanık Altıntaş, Cumhuriyet savcısının, "Eylem 39 ile ilgili, Profilo AVM konusu. Yine bu süreçte Resul Emrah Şahan'la bir görüşme yapmışsınız beyanlarınıza göre. 1,5 milyon dolar arasında bir talep söz konusu. Bu konunun detayları nedir?" sorusuna, "Yılbaşı ışıklandırmasıyla alakalı bir talepte bulundu. Bu talep de ışıklandırmanın yapılmasıydı. Zaten sonrasında ruhsatı aldılar yasal bir hak ama bununla alakalı bunu yaparlar mı diye sordular. Yani bir para talebi yok burada." yanıtını verdi.

"4 milyon dolarlık çöp kamyonu almak durumunda kaldılar"

Savcının iddianamede yer alan eylem 42'yle ilgili bilgisini sorması üzerine sanık Altıntaş, şunları söyledi:

"Özel sektörde birçok projede danışmanlık yaptığım gibi, bu projede de bir danışmanlık süreci yürüttüm. M.'nin hemen arkasında yer alan bir kültür merkezinin yapılmasıyla başlayan süreç, sonrasında talep çöp kamyonu ihtiyacına dönüştü ve M.'nin belediyeye resmi bağış yaparak çöp kamyonu alınmasıyla alakalı bir süreç yürütüldü. Burada da normalde belediye onlardan çöp kamyonu istemişti. Süreç, belediyeye bağış ve çöp kamyonunu belediyenin alması şeklinde yürütüldü."

Savcının, "Yine bu M. süreciyle ilgili size 400 bin dolar verildiği söylendi ofisinizde. O konu hakkında ne diyorsunuz?" sorusunu sanık Altıntaş, "Anlaşmamız 1,5 milyon dolar danışmanlık ücretinin bir kısmı resmi faturalı, bir kısmı da elden ödenmiştir. Elden ödemek istediler bir kısmını." şeklinde yanıtladı.

Sanık Altıntaş, savcının, "M.'nin sahibi, bu bağışları haraç diye nitelendiriyor. Bu bağış işlemleri, süreçleriyle ilgili tarafların bu bir bağış mıdır ya da rüşvet midir şeklinde size çıkışları oldu mu?" sorusuna da, "Çok mutlu değildi. 4 milyon dolarlık çöp kamyonu almak onları çok da mutlu etmiyordu ama yani almak durumunda kaldılar." şeklinde cevap verdi.

Cumhuriyet savcısı, "Resul Emrah Şahan Bey ile bir görüşme yapmışsınız. Çekincelerinizden bahsettiğiniz beyanda bulunmuşsunuz. Çekinceleriniz neydi? Kendisine bu durumu nasıl belirttiniz? İfadenizde akçeli bir yönden bahsetmişsiniz. Mesleki itibardan bahsetmişsiniz. Süreçteki çekincelerden bahsetmişsiniz. Bunları Resul Emrah Şahan'a belirttiniz mi? Onların bilgisi var mıydı?" sorularını sordu.

Sanık Altıntaş da soruyu şöyle yanıtladı:

"6 aylık danışmanlık sürecinden sonra, şirketle yaptığım sözleşmeden sonra bu sürece devam etmek istemediğimi, danışmanlığa devam etmek istemediğimi kendisine belirttim zaten. Belediyeye işte çöp kamyonu alınması, bu tür eylemlerin benim çok içinde olmak istemediğim, çok hoşlanmadığım, tamamen olayın proje geliştirme ve diğer kısımlarında yer almak istediğimle ilgili çok net ifadeleri belirttim. Çünkü zaten yatırımcının çok da severek yaptığı şeyler değildir. Bu süreçlerin bana çok uygun olmadığıyla ilgili kendisine bilgi verdim."

Savcının, "'Belediyedeki bu tarz nakit para işlerini Hakan Karademir yapmaktadır.' şeklinde net beyanınız var." demesi üzerine sanık Altıntaş, "Benden istenen kısmı var ama devamıyla alakalı kısımda, tamamen özel sektör, ruhsat, iskan süreçleri onun üzerinden yürütüldü. Bir kısmı demir stoku almak şeklinde, demire ihtiyaçları varmış. Bir kısmını nakit olarak elden teslim ettim." cevabını verdi.

Duruşmalarda, toplam 306 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA