"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması başladı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, şarkıcı Ercan Saatçi ve gazeteci Ruşen Çakır'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları da duruşmaya geldi.

Bir kısım tutuklu sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri ile belediye başkanları, partililer, sanıkların aileleri, yabancı basın mensupları ve çok sayıda izleyici de yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında yer aldığı bazı baro başkanları ve bir kısım yabancı avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Salona girerken izleyiciler tarafından alkışlanan sanıklar, yakınlarına el sallayarak karşılık verdi. Bunun üzerine jandarma görevlileri, sanıkları el sallamamaları konusunda uyardı.

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna diğer sanıklardan ayrı getirilirken, sanık avukatları, sanıklar, izleyiciler alkış tuttu. İmamoğlu salona girdiğinde tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı.

İmamoğlu'nun savunmasının en son alınması planlandı

Duruşma başlamadan önce mahkeme heyeti başkanı, ilk celse tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlayacaklarını belirterek, nisana kadar haftada 4 gün duruşma yapılacağını söyledi.

İkinci celse ise tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına geçileceğini aktaran mahkeme başkanı, "Salon kapasitemiz malum, zorluklar var. Tutuksuz sanıkların yargılamayı takip edip etmeme konusunu, takdirine bırakıyoruz şu aşamada. Avukatların, tutuksuz sanıkların vareste tutulmaması talebine gerek yok. Herhangi bir yakalama kararı çıkartmayacağız. Kendi takdirleri takip edip etmemek. Heyet olarak 2 noktada sizden de bu anlamda anlayış bekliyoruz. Görüntü ve ses kaydı alınmamasını istiyoruz. Bu konuda hüküm açık. Görüntü düşerse yargılamayı izleyicisiz olarak yapmayı planlıyoruz. Sıralamaya özen göstereceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun en son savunmasını almayı planladık." ifadelerini kullandı.

Söz alan İmamoğlu'nun avukatı, müvekkilinin arkadaşlarına 3-4 paragraflık selamlama konuşması yapmak istediğini söyledi.

Mahkeme başkanı da böyle bir usul olmadığını kaydederek, "Diğer yargılamalarda böyle bir selamlama mı oluyor? Şu anda söz alamazsınız. Kafana göre kalkıp kürsüye gelip söz isteyemezsin." diye konuştu.

İmamoğlu'nun "Söz almak istiyorum." demesi üzerine başkan, "Alamazsın. Mikrofonu kapatalım." dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu kürsüye gelerek, mikrofonsuz şekilde "Söz almak istiyorum." diye bağırdı.

Başkan da İmamoğlu'nu bu şekilde devam edemeyeceği konusunda uyardı.

Seyirciler ve avukatlar da bu duruma tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, "Ekranın arkasına saklanmanıza gerek yok." sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Ekranın arkasında saklanmıyorum. Yerinize geçin." dedi.

Mahkeme, sanık İmamoğlu'nun kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye geldiğini, defaatle uyarıldığını ancak konuşmaya devam ettiğini, uyarılmasına rağmen yerine geçmediğini belirterek, duruşma düzenini bozan davranışlarını sürdürmesi halinde salondan çıkarılacağı konusunda İmamoğlu'nu uyardı.

İmamoğlu'nun yerine geçmesinin ardından, avukatların usule ilişkin talepleri alınmaya başlandı.

Bir sanık avukatı, savunma yapacak sanıkların listesinin kendilerine verilmediğini ancak bir gazetede haber olduğunu ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi. İzleyicilerin de tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, "Salonda alkış sloganla bu yargılama tamamlanmaz. İzleyici bölümünü uyarıyorum, boşaltırım." uyarısında bulundu.

İzleyicilerin tepkilerini sürdürmesi üzerine başkan, jandarmaya salonu boşaltma talimatı vererek, yerinden ayrıldı. Heyetin salondan çıkmasının ardından duruşmaya, saat 13.30'a kadar ara verildi.

Bunun üzerine tutuklu sanıklar salondan çıkarılırken izleyiciler ise duruşma salonunda beklemeye devam ediyor.

Öte yandan duruşma öncesinde gazetecilere konuşan Dilek İmamoğlu, gergin ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Ekrem İmamoğlu'nu geçen hafta gördüm. Gayet iyi. Diğer arkadaşlar da hepsi gayet iyi. Bütün dokümanlara erişebildi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşma salonuna girmeden önce basın mensuplarına, son 3 günde 5 şehirde bulunduklarını belirterek, bunun bir kumpas davası olduğunu, takip etmek için duruşmaya geldiğini söyledi.