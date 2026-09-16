"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 82. duruşması sürüyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 82. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık iş insanı Halil İbrahim Babacan savunma yaptı.

Sanık Babacan, 25 yıldır hizmet veren bir şirketinin olduğunu belirterek, inşaat, turizm, enerji alanlarında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Beylikdüzü'nde 2017'de bir arazi için arsa malikleri ile hasılat paylaşımı ve kat karşılığı bir sözleşme imzaladıklarını belirten Babacan, bunun için belediyeye başvurduklarını ve başkan danışmanı Mehmet Murat Çalık'la görüştüklerini anlattı. Çalık'ın, ilçe için projenin "önemli, büyük ve katma değerli" olacağını ancak ilçeye "ilave yoğunluk ve nüfus" getireceğini değerlendirdiğini aktaran Babacan, "Yaptığımız projenin etrafına ve büyüklüğüne göre bölgeye bir sosyal katkı sağlanması yönünde öneride ve beklentide bulundu. Zaten şirketimizin çapına uygun, çeşitli ilçelerdeki, projelerde buna benzer yapılar yapmıştık." dedi.

Çalık tarafından kendilerine "bir spor tesisinin yapılmasının ideal olabileceği" ve "buna ihtiyaçları olduğu"nun söylendiğini belirten sanık Babacan, Çalık'a "kendi inşaat firmaları tarafından bu tesisin yapılabileceğini", bu durumu "muhasebeleştirip, belgelendirip, bağış kapsamına alıp daha sonra ilgili kuruma bağış yapabileceklerini" söylediğini anlattı.

Sanık Babacan, Çalık'ın kendisine "kendilerinin anlaştığı bir şirket olduğunu ve bu şirket tarafından bunun yapılmasının uygun olacağını" ve "spor salonuyla ilgili o firmanın gerektiği zaman ödemelerimize karşılık fatura düzenleyebileceğini" ifade ettiğini dile getirdi.

Babacan, şunları söyledi:

"Sonra bu firmanın kim olduğunu öğrenmek istedim. Firmanın Adem Soytekin'in firması olduğunu söyledi. Adem Soytekin'in firmasını bölgeden bilirim, büyük çaplı inşaat firmalarına faaliyet göstermektedir. Hatta o dönem bizim başka bir şantiyemizle de tesadüftür ki taşeronluğumuzu yapıyordu."

İlgili firmanın kendisinden yapacağı bina hakkında bilgi aldığını söyleyen sanık Babacan, "12 adet 4 milyon lira karşılığında çek düzenledik. Kendisi de bize bu yaptığı imalatlara karşılık şirketimiz adına fatura düzenledi. Bunu biz şirketimizin kayıtlarına almış olduk." dedi.

Babacan, yapılan işi resmileştirdiklerini belirterek, "böyle bir yere götür çanta ile para ver, şunun kenarından bunu geçir gibi bir durum olmadığını" söyledi.

Sanık Babacan, verdiği çeklerin daha sonra ilgili firma tarafından tahsil edildiğini ve hangi işlerde, nerede, ne şekilde kullandığını da bilmediğini anlattı.

Yaptıkları işleri mevzuata uygun yaptıklarını anlatan Babacan, katkılarını sadece Beylikdüzü'yle sınırlı tutmadıklarını vurguladı.

Sanık Babacan'ın çapraz sorgusu

Sanığın çapraz sorgusu sırasında söz alan Mehmet Murat Çalık, sanığa "İnşaatınızın herhangi bir aşamasında sizden herhangi bir zorlamayla bir talebim oldu mu?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine sanık, "Böyle bir talebiniz olmadı." dedi.

Çalık'ın, "İbrahim Bey, iradeniz baskı altına alınarak rüşvet vermek zorunda mı kaldınız yoksa kendi rızanızla bir sosyal donatıya katkı isteğini yerine mi getirdiniz?" sorusuna Babacan, "Tabii ki yani bir rüşvetle ilgili bir konu yok. Açıkçası yaptığımız işlerin büyüklüğünün, çapının farkındayız. Bu sebepten dolayı da sizden böyle bir talep geldi, ilçeye bir katkı sağlamamızın uygun olacağını dile getirdiniz." cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Daha önce de bağış yaptınız mı benzer şekilde Beylikdüzü Belediyesi veya başka bir belediyeye?" sorusunu sanık Babacan, "Tabii ki yaptım efendim." diye cevapladı.

Babacan, "Kendi firmanızdan mı yaptınız orayı?" sorusuna da "Kendi firmamızdan yaptık." cevabını verdi.

Başkanın "Onu ne usulle yaptınız?" sorusunu Babacan, "İlçe belediyesi meclisinde şartlı bağış yapmak üzere bir karar alındı ve biz o karar neticesinde yaptık, şartlı bağış neticesinde." diye cevapladı.

Tutuksuz sanık Cemal Ufuk Karakaya'nın savunması

Bir diğer tutuksuz sanık Cemal Ufuk Karakaya da savunmasında, 7 Mayıs 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladığını ve bugüne kadar hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını söyledi.

İddianamede, bir ihale ile ilgili olarak ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığını anlatan sanık Karakaya, "Öncelikle ben encümen üyesi değilim ve görev yaptığım süreçte hiç encümen üyesi olmadım. Ben katıldığım encümen toplantılarına genel sekreter vekili sıfatıyla katıldım. Genel sekreterin izinli ya da görevli olduğu zaman yardımcılarından birine vekalet verilirdi, ben de bu suretle bu encümen toplantısına katıldım. Bu tür vekalet görevi tarafımıza çoğunlukla bir gün önce veya aynı gün bildirilirdi." dedi.

Hazırlıkları yapan komisyonlarda yer almadığını ve ihale yetkilisi de olmadığını vurgulayan sanık Karakaya, sadece genel sekretere vekaleten o encümene başkanlık ettiğini anlattı.

Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, "Ufuk Bey, sizinle çalışmamızda bu nezaket dilinin dışında bir emir kipi, 'şunu şöyle yapın, derhal şunu götürün veya indirin, kaldırın, ödemeyin, ödeyin' tarzında bir emir kipiyle konuşmamıza, çalışma biçimimize hiç şahitliğiniz olmuş muydu?" sorusuna sanık Karakaya, "Hayır, olmamıştır Başkanım. Hiç böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmadım." dedi.

Sanık İmamoğlu, "Dolayısıyla benim emir dahi vermediğim bir yerde, hiyerarşik düzenin dışında sizi bir başkasına bağlayıp 'ondan emir alacaksınız' diye bir şey yaşatmış olmam mümkün müdür?" sorusuna sanık, "Hayır." cevabını verdi.

Bir diğer tutuksuz sanık Oktay Aktaş da İSFALT'ta 2021 ile 2023 yılları arasında Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığını, daha sonra işten çıkarıldığını söyledi.

İddianamede anlatılan olayların kurgularının kendisiyle alakası olmadığını savunan Aktaş, beraatini istedi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA