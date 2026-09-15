"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 81. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 81. duruşması, bir kısım tutuksuz sanığın savunmalarının alınmasının ardından sona erdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada tutuksuz sanık iş insanı Dinçer Kantar'ın savunması alındı.

Kantar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Çapraz sorgusu sırasında, sanıklardan Ümit Polat'ın hediye kartı talep ettiğine yönelik iddiayla ilgili soruyu cevaplayan Kantar, "Yılbaşıydı. Yılbaşı zamanında bizim gibi başka firmalardan da istediklerini söylemişti. Bize bir bedel söyledi. Biz de aldık, kendisine teslim ettik. Ümit Bey beni aradı, kendi makamına çağırdı Ağaç AŞ'de. Gittim. Yılbaşı olduğu için firmalardan bu tarz talepleri olduğunu söyledi. Bizden de 100 bin lira civarında yanlış hatırlamıyorsam B***** kartı istedi. Ben de ortağım olan Yücel'i (sanık) aradım. O da hazırladı, getirdi, kendisine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Kantar, "500 bin lira ne amaçla istendi? Onu da mı Ümit Polat iletti sana bu şekilde?" sorusuna karşılık, "500 bin lira seçim yardımı olarak bizden isteniyormuş. Evet, kendi söyledi. Hatta ben getirince kendisini aradım, orada olmadığını, Murat Or'a (sanık) bırakmam gerektiğini söyledi. Teslim ettik Saraçhane'de." cevabını verdi.

İddianameye konu 6 milyon lira karşılığındaki 185 bin 760 doları kime ve nerede teslim ettiğinin sorulması üzerine Kantar, "Bunu Hüsnü Yüksel'e (sanık) teslim ettik. Burhaniye'de bir ofisi vardı. Orada teslim ettim. Bunun öncesinde Ümit Bey'e bunu sormam gerektiğini söyledim. Kayınpederim Ali İhsan'a sordum. O da teyidini alınca bana söyledi." dedi.

Kantar, "O teyidi kimden almış?" sorusunu, "Genel Müdür Ali Sukas." şeklinde cevapladı.

"Bu paranın 6 milyon lirasını Yüksel üzerinden Ertan Yıldız'a teslim edilmesi gerektiğini Ali Sukas söyledi"

Tutuksuz sanık iş insanı Ali İhsan Mengir'in savcılıkta verdiği ifadeyi tekrarladığını söylemesi üzerine çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, Ali Sukas ile samimiyetini sorduğu sanık Mengir, çok samimi olduklarını ancak bir ticaretlerinin olmadığını söyledi.

Başkanın, iddianameye konu ihale olayını ve Ali Sukas ile görüşmesini sorması üzerine sanık Mengir, süreci tam bilmediğini ifade ederek, şu cevabı verdi:

"Aradaki rakamın yukarıya gideceğini, yukarıdaki kişinin kim olduğunu sorduğum zaman Ertan Yıldız'ın (sanık) kendine çok baskı yaptığını, bu rakamların da yukarıya gidip kendisiyle alakalı olmadığını söyledi. Çocukların parası olmadığı için, alacakları olduğunu beyan ettiğim zaman da, bir hafta veya 10 gün sonra bir 10 milyon gibi parayı çocuklar çekti. Çocuklarım bana 'Baba parayı biz Hüsnü Yüksel'e teslim ettik.' dediler. Bu paranın 6 milyon lirasını Hüsnü Yüksel üzerinden Ertan Yıldız'a teslim edilmesi gerektiğini Ali Sukas söyledi."

Sanık Mengir, çapraz sorguda şunları söyledi:

"Sonradan 40 milyonluk ihaleyi almıştı çocuklar ayrıyeten. 40 milyonluk ihalenin karşılığında 5 milyon lira yukarı verilmek üzere para istendi. Bunun 2,5'ini nakit, 2,5'ini çek olarak. 2,5 milyon çeki Hüsnü Yüksel'e ofisinde teslim ettim, Ümraniye'deki kendi ofisinde. 2,5 milyon parayı da oğlum Yücel Mengir bankadan çekti, bana çanta içinde verdi. Hüsnü Yüksel'in ofisinin karşısındaki otoparkta, Hüsnü Yüksel'e teslim ettim o parayı."

Duruşmada 19 tutuksuz sanığın savunmasının da alınmasıyla, davada toplam 188 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA