"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 80. duruşması sürüyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 80. duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık eski İBB Reklam İlan Denetim Zabıta Vekil Amiri Paşa Şahin savunma yaptı.

Sanık Şahin, 2020 yılında reklam ilan denetim zabıta amirliğinde vekil amir olarak, 2021 yılında da buradan ayrılıp Zabıta Daire Başkanlığının başka birimlerinde görev yaptığını söyledi.

Herhangi bir gayrimeşru talimat almadığını ve kimseye de böyle bir talimat vermediğini söyleyen sanık Şahin, "İddianamede geçen bu reklam uygulamalarının tamamına yakını kamusal alanda ihale kapsamındaki açık hava mecralarını kapsamakta, aynı zamanda ecrimisilli alanlar, izinli direk reklamlar ve dijital panolar gibi reklam türlerini bulundurmaktadır. Bu süreçlerin Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğünce takip edildiği göz önüne alındığında tarafımıza gerekli görülen bir talimat yazısı yazılmamıştır. Buradan anlaşılacağı üzere zabıta sürecin dışında tutulmuştur." diye konuştu.

Bir diğer tutuksuz sanık eski İBB Makine İkmal Şube Müdürü Eyüp Selman Kortel de iddianamede 2019 yılı kış şartlarıyla mücadele ihalesine ilişkin bilirkişi değerlendirmesi bulunduğunu ve bu ihalede rekabetin sınırlandığının ileri sürüldüğünü anlattı.

Sanık Kortel, bilirkişinin yeterlilik şartını sağlamayan daha düşük bir teklif üzerinden kamu zararı oluştuğunu değerlendirdiğini aktararak, "Ancak yeterlilik şartını sağlamayan teklif geçerli teklif değildir. Oran farklı olsaydı bu firma ihaleyi kazanır veya işi daha ucuza yapardı şeklindeki değerlendirme gerçekleşmiş bir durumdan değil, varsayımdan ibarettir. Herhangi bir firmayı kayırdığıma, menfaat sağladığıma veya ihale sonucunu yönlendirmek amacıyla hareket ettiğime ilişkin somut bir fiil veya delil bulunmamaktadır." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık İSFALT'ta inşaat mühendisi olan Aykut Gamsız da savunmasında, görevinin sahada çalışan araçların teknik şartname ve sözleşmeye uygunluğunu kontrol etmek, kışla mücadele sırasında araçların çalışma sürelerini tespit etmek ve saha koordinasyonunu sağlamaktan ibaret olduğunu belirterek, ilgili ihale süreçlerinde hiç görev almadığını söyledi.

Bir diğer tutuksuz sanık İSFALT mühendisi Sencer Hacıoğlu, hazırlanan bilirkişi raporunda, kamu zararına neden olunduğu tespitleri yapıldığını anlatarak, "Bu dosya kapsamında 2023-2024 kış döneminde idare emrinde hazır bulundurulacak kar küremeli ve tuz serpmeli araçların işletmesi bahse konu dosya kapsamında alt yüklenici marifetiyle yapılmıştır. İdare emrinde hazır bulundurulacak iş makinesi işletmesi ise İSFALT tarafından alt yüklenici kullanılmadan yapılmıştır, gerçekleştirilmiştir." dedi.

Sanık Hacıoğlu, İSFALT'ın iş makineleri için yaptığı harcamaların bir operasyonel maliyet olduğunu aktararak, bu nedenle yapılan ödemelerin fiilen gerçekleştirilen bir hizmetin karşılığı olduğunu ve ortada bir kamu zararı veya mükerrer ödemenin söz konusu olmadığını belirtti.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

Kaynak: AA