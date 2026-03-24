"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Resul Emrah Şahan savunma yaptı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşmasında, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunması alındı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, eski Şişli Belediye Başkanı sanık Muammer Keskin'e danışmanlık yaptığı iddia edilen iş insanı tutuklu sanık Altan Ertürk'ün çapraz sorgusunun ardından avukatlar beyanda bulundu.

Daha sonra, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunması alınmaya başlandı.

Şehir plancısı olduğunu söyleyen Şahan, aylık gelirinin sorulması üzerine "Kayyumdan önce 150 bin liraydı." yanıtını verdi.

Şahan, bir yıllık tutukluluğunun ardından ilk kez sanık kürsüsünde olduğunu belirterek, haklarında binlerce sayfadan oluşan iddianame ve ne olduğunu bilmedikleri suçlamalar ile iddialar olduğunu ifade etti.

Akıl ve vicdanla karar verilmesini istediğini dile getiren Şahan, "kent uzlaşısı" kapsamında "PKK'ya yardım" suçlamasıyla gözaltına alındığını, seçilmiş bir belediye başkanı olarak maruz kaldığı gözaltı ve tutuklama yönteminin ne akla ne vicdana ne de hukuka sığdığını söyledi.

Partisiyle batıdaki illerde Kürtlerin temsil edilmesinin savunucusu olduğu için tutuklandığını öne süren Şahan, "Bu durum tabii büyük bir çelişkiydi. Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en kritik eşiklerinden biri olan terörsüz demokratik Türkiye sürecine ilişkin en geniş toplumsal destek varken, 'kent uzlaşısı' davası ve kent uzlaşısında bir belediye başkanını tutuklamak abestir." diye konuştu.

Şahan, 11 aylık belediye başkanlığı boyunca 150'ye yakın projeyi hayata geçirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunların hiçbiri yok artık, kayyumla birlikte hepsi kalktı. Şişli Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Benden önceki belediye başkanı toparlamaya çalıştı, yapamadı. Ben de toparlayamadım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla görüştüm. Çalıştığım kurumun güçlü olması için çabaladım. 11 ayda belediyeye 36 mülk kazandırdık, 46 milyar liralık mülk. Bu kaynağı belediye için yarattık. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Şişli Belediyesinin bu tapuları bir gecede elektronik sistemle iptal edildi. Şişli'nin, kamunun helal malıydı. Bundan sonra bakanlık, belediyelerin böyle bir kaynak yaratmaması için kanun çıkardı. Şişli'deki binaların yüzde 92'si depreme dayanıklı değil. Mülklerden elde ettiğimiz kaynakla ilçedeki kentsel dönüşüm sorununu çözecektik."

Şişli'nin göbeğinde 24 dönümlük bir araziye yapılmak istenen 72 katlı gökdelenin planına karşı çıkarak bir basın toplantısı yaptığını ve ilçede yeşil alana ihtiyaç olduğunu anlattığını kaydeden Şahan, bu inşaat şirketinin patronunun ifadeleriyle tutuklandığını iddia etti.

Şahan, "Belediye Başkanı seçildikten sonra söz konusu yapıda ruhsata aykırılıklar tespit ettik ve mühürledik, bakanlığa da yazı yazdık. İnşaat şirketi 'Ben mührü tanımam.' dedi, inşaata devam etti. Bunun üzerine savcılığa şikayette bulunduk. İnşaattaki beton mikseri, mendil satan 72 yaşındaki bir teyzemizi öldürdü, ses yok. 'Belediye Başkanı bizle uğraşıyor.' dediler, 2 Sayıştay müfettişi, 8 bilirkişi, 3 müfettiş görevlendirildi. Ben durmam gereken yerde durdum, benden istenen görmezden gelmemdi, gelmedim. Bugün karşınızda bu gökdelenin temsil ettiği anlayışla ortaklaşmadığım için yargılanıyorum. Ben tutuklandıktan sonra inşaatta iki binada 16'şar kat çıkılmış." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile 2014 yılında Şehir Plancıları Odasının davet ettiği bir toplantıda tanıştığını, o dönem Şehir Plancıları Odası İkinci Başkanı olan tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü'nde çalışmaya başladıklarını anlatan Şahan, Beylikdüzü'nde birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.

Bu dönemde İmamoğlu ile de mesailerinin arttığını vurgulayan Şahan, "2019'da çok daha önceden üye olduğum CHP'den Şişli Belediyesine meclis üyesi oldum. Muammer Keskin o dönem belediye başkanı oldu, planlama ve kentsel dönüşüm alanını bana bıraktı. Benim daha yoğun tempom İstanbul Planlama Ajansıydı. Meclis oturumlarının maalesef yüzde 18'ine katılabildim. Nasıl eş başkanlık yapmışım?" şeklinde savunma yaptı.

Daha sonra partisinin de teşvikiyle Şişli Belediyesine başkan adayı olduğunu belirten Şahan, "İddianamede, rantı yüksek bir ilçe olduğu için Şişli'ye aday yapıldığım suçlaması var. Tüm kadrom liyakatiyle gelmiştir, pek çoğunu daha önce tanımadım, siyasi düşüncelerine bakmadım. Teknik kadronun yarısından çoğu AK Parti'li belediyelerden gelmiştir, tecrübeye baktım." dedi.

Rüşvet ve irtikap suçlarına karşı savunması

Şahan, Nişantaşı'nda Marmara Üniversitesi kampüsünün bulunduğu araziye yapılan konut projesine inşaat ruhsatı verilmesi sürecinde irtikap suçu işlediği iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Firmadan itfaiye görüşü almasını istedik. Yangın kompartımanı yapmamışlardı. 'Standartlara uygun hale getir, itfaiye raporunu al, öyle gel iskanını verelim.' dedik. Hatalarını kabul edip bu eksiklikleri gideriyorlar, Yıldız Teknik Üniversitesinden rapor alıyorlar. Arkadaşlarım gidip yerinde kontrol ediyor ve iskanlarını veriyorlar. Bu süreci işlettiğim için 'icbar' ile suçlanıyorum."

Mecidiyeköy'deki eski Ali Sami Yen Stadı arazisi üzerine yapılan Torunlar Center'ın inşaat sahiplerinin binanın 9 katında tadilat yapma talebine karşı rüşvet teklif ettiği iddialarına da değinen Şahan, firmanın 11 Haziran 2024'te bir dilekçe verip binanın 17. ve 25. katları arasında tadilat yapmak istediğini ancak bunu "basit tadilat" olarak göstermeye çalıştıklarını öne sürdü.

Firmanın farklı tarihlerde 3 kez aynı talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini belirten Şahan, firmanın dördüncü dilekçesinde sadece basit onarım izni istediğini, bu talebin "Eğer ruhsata aykırı bir işlem yaparsan yasal süreci başlatırım, cezamı keserim." şartıyla kabul edildiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin 17 Ekim 2024'te inşaata denetime gittiğini, firmanın arkadan dolanarak iş yapmaya çalıştığının anlaşılması üzerine "yapı tatil" zaptı düzenlediklerini ifade eden Şahan, şöyle konuştu:

"Alınan izne aykırılık yapıldığı için hukuki süreci işleterek, encümen kararıyla 1 milyar 41 milyon lira idari para cezası kestik. Yasaya göre eğer bu aykırılıklar zamanında giderilirse, cezanın 1 milyar 25 milyon liralık kısmı düşer. Nitekim 26 Kasım'da encümen kararına itiraz edip düzeltme yoluna gittiler. 9 Ocak 2025 tarihli encümen kararıyla ceza yeniden hesaplandı ve 15 milyon 578 bin lira seviyesine düştü. En başta uygulanan ceza miktarı nasıl benim takdirimde değilse, yasal şartlar oluştuğunda bu cezanın düşmesi de benim takdirimde değildir, bu tamamen encümen kararı ve idari bir işlemdir. Dosyada herhangi bir para transferi, maddi menfaat, yazılı somut bir rüşvet iddiası veya kanıtı yoktur."

Şahan, yaklaşık 4 saat süren savunmasının ardından tahliyesini talep etti.

Şahan'ın çapraz sorgusu

Savunmasının ardından Şahan'ın çapraz sorgusuna geçildi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Ekrem İmamoğlu söz alarak, Şahan'la yaklaşık 12 yıldır kader birliği yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye atıfta bulunarak, "Bir iddianame daha eklenmiş galiba, bizim mahkemeye sevk edilmiş. Eğer kabul edilirse bana 30 küsur yıl daha mı eklenecek, yeni bir iddianame mi olacak? Yoksa küsurata bakmayalım mı artık?" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, iddianameyi kabul ettiklerini ancak henüz birleştirme kararı almadıklarını bildirdi.

İmamoğlu, daha sonra Şahan'a, "Beraber görev yaptığımız dönemde size herhangi bir usulsüz, hukuksuz veya menfaat odaklı bir görev anlayışında bulundum mu?" diye sordu.

Şahan, "Sayın savcı beni tutuklarken, 'Ekrem İmamoğlu'nun her dediğini yapıyor musunuz?' dedi. Yok öyle bir şey dedim." şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun "Ben bir kişi için dahi size şunu belediye meclis üyesi yapın dedim mi?" sorusunu da Şahan, "Olmadı." diye yanıtladı.

Resul Emrah Şahan'ın sorularını cevaplamasının ardından İmamoğlu, "Sevgili Emrah Başkan'ım, seni Allah korusun." dedi.

Duruşma, Şahan'ın çapraz sorgusuna devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bu arada, bugüne kadar duruşmada toplam 12 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu.