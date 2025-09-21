İmamoğlu: CHP Genel Başkanımız Güven Tazeledi

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi. Partimizin içine nifak sokmak isteyenler kaybetti. Hukuku sopa olarak kullanıp, milletin gözbebeği CHP'yi parçalamak isteyenler kaybetti. İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP 22. Olağanüstü Kurultayına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zor zamanda CHP bir oldu, bütün oldu; kurulan tuzaklara el ele karşı durdu. Delegelerimizin davetiyle toplanan 22. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi. Partimizin içine nifak sokmak isteyenler kaybetti. Hukuku sopa olarak kullanıp, milletin gözbebeği CHP'yi parçalamak isteyenler kaybetti. İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti.

Olağanüstü süreci büyük bir başarıyla yöneten Genel Başkanımızın, örgütümüzden aldığı güçlü destek; emeğinin, adanmışlığının ve cesaretinin nasıl karşılık bulduğunu gösterdi. Bu sonuçla demokrasi kazandı. Türkiye kazandı. Millet kazandı. Birlikte daha güçlüyüz; yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."