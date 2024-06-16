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İmamoğlu Bodrum'da vatandaşlarla bayramlaştı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da vatandaşlarla bayramlaştı. İmamoğlu, Turgutreis Mahallesi'ndeki Amiral Turgutreis Karabağ Camisi'nde kılınan bayram namazı sonrası Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da vatandaşlarla bayramlaştı.

Turgutreis Mahallesi'ndeki Amiral Turgutreis Karabağ Camisi'nde kılınan bayram namazı sonrası Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, ünlü Türk denizci Turgut Reis'in doğduğu köyde bayrama başladıklarını söyledi.

Bayramın tüm insanlığa mutluluk getirmesini dileyen İmamoğlu, "Burada çok güzel bir mesaj var. Başkanımızın ve her çalışanın gayretle, adaletle, liyakatle çok başarılı bir dönemi olsun. Bütün milletimize güzel bir bayram diliyorum." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci de vatandaşların Kurban Bayramı ve Babalar Gününü kutlayarak Ekrem İmamoğlu ile bayramı geçirmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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