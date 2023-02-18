Cuma hutbesinde imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a yüklendi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, cuma hutbesinde bir imamın Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un deprem sonrası yaptığı bağışlar için sarf ettiği sözler yer aldı. Şahsın videoda, ''Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız'' ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ilimizde büyük yıkım yaşandı. Deprem bölgesinde halen arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler içinse yardımlar toplanıyor.

500'ER BİN TL BAĞIŞLADILAR

Son olarak "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlenmiş ve depremzedeler için 100 milyardan fazla bağış toplanmıştı. Afet bölgesine yardım ulaştırarak bağış toplayan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur da bu kampanyaya katılarak 500'er bin lira bağışladıklarını açıklamıştı.

GÜNDEM OLAN VİDEO

Bu gelişmelerin ardından dün cuma hutbesinde bir imamın Levent ve Uğur'u hedef alarak, ''500 bin TL nedir ya, ben de çıkarır çat diye bağışlarım 500 bin lirayı. Devleti 500 bin lirayla mı kurtaracaksınız? Birlik olma zamanı" ifadelerini kullandığı bir video gündeme geldi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT

Videonun yayılmasının ardından Uğur ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Hocam neden 500 bin TL bağışladım biliyor musun? Çünkü en çok izlenen programımın gelirleri bağışlanıyordu depremden evvel. Kanalın bir yıllık gelirini de Şehit ve Gazi ailelerine bağışlamıştım öncesinde. Bu yüzden 500 bin TL. Olsaydı da fazlasını verseydim. Kusura bakma."