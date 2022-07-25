Hilafet çağrıları yapan imamın hedefinde bu kez kadınlar var: Sokaklar kasap dükkanı gibi

Daha önce hilafet çağrısıyla gündeme gelen Ankara Melike Hatun Cami İmamı olarak bilinen Halil Konakçı'ya ait yeni bir video düştüğü andan itibaren interneti resmen ayağa kaldırdı.

"ET GÖRMEKTEN İÇİMİZ DIŞIMIZA ÇIKIYOR ARTIK"

Sosyal medyada paylaşılan videoda kadınlar için "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz" gibi skandal ifadeler kullanan Konakçı erkeklere yönelik de tepki çeken sözler sarf ediyor;

"YA HİÇ Mİ KISKANMIYORSUN LAN?"

"Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

SOSYAL MEDYA RESMEN AYAĞA KALKTI

Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı imamlık yapan Konakçı'ya ait videoya tepki yağdırırken, yapılan yorumlar sonrası konu kısa sürede Twitter'da TT oldu. Özellikle kadınlar kendileri hakkında skandal ifadeler kullanan Konakçı'ya yönelik sert ifadeler kullanırken, erkekler de yayınlanan videoyla ilgili eleştirilerde bulundu. Yorumlar arasında en dikkat çeken, "Bu zihniyetler yüzünden şiddet görüyoruz, taciz ediliyoruz, öldürülüyoruz" ifadesi oldu.