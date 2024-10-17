İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Ödül Töreni Gerçekleştirildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip okullarının 73'üncü kuruluş yıl dönümünde açılan 'İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde yer alan 50 örnek projeye düzenlenen törenle ödül verildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla açılan 'İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nin ödül töreni düzenlendi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz ve Celile Eren Ökten, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN RUH VE KARAKTER GELİŞİMİNİ MERKEZE ALMALIYIZ'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Yıllar önce büyük bir emek, sabır, umut ve inançla inşa edilen bu güzide kurumlar milletimizin manevi dirilişini simgeler. Bu bağlamda imam hatipli olmak, Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapıdan yürümek, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da bir medeniyet inşa etmek ve 15 Temmuz'da milletin iradesine sahip olmak demektir. İslam terbiyesinde ve maarif anlayışında insanın ilk okulu ailedir. İnsan çocuklukta ailesinden aldığı eğitimi okulda geliştirecek ve hayatı boyunca sürdürecektir. Hayata bakışımızı; yetkin, erdemli, ahlaklı şahsiyetlerin oluşması için genişletmeli ve doğru kaynaklardan beslenmeliyiz. Maarif modelimizdeki ilkesel duruşumuz, bütüncül eğitim anlayışımıza dayanmaktadır. Batıyı iyi tanıyan, doğunun zengin medeniyet birikimine sahip, bütün dünyaya hitap eden bilge insanlar yetiştirecek eğitim kurumlarımız bu anlayışı en iyi şekilde yansıtmalıdır. Bundan sonraki süreçte de yol haritamızı bu amaca uygun şekilde belirlemek durumundayız. Sizin de bildiğiniz gibi salgın hastalıklar savaşlar, siber tehlikeler, sosyal medyanın yanlış yönlendirmeleri son zamanlarda kalplerimizi yaralayan hadiselere yol açarken; çocuğu, insanı, aileyi ve toplumu korumanın önemini gözler önüne sermektedir. Akademik başarıya odaklanmanın yanında, öğrencilerimizin ruh ve karakter gelişimini de bütüncül bir yaklaşımla merkeze almalıyız. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek toplum ile insan arasında irade sahibi ve ahlaki bir uyumu sağlamalıyız. İmam hatip okullarımız Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençleri yetiştirmeye ve medeniyetimizin aydınlık yarınlarını inşa etmeye hiç şüphesiz ki devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından 81 ilden sergide yer alan 50 başarılı örnek projeye ödül verildi.