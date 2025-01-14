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İmam Hatip Öğrencilerinden Gazze Destekli Tuval

İmam Hatip Öğrencilerinden Gazze Destekli Tuval
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Eyüpsultan'da imam hatip lisesi öğrencileri, Gazze'ye destek vermek amacıyla hazırladıkları 15 metre uzunluğundaki tuvale duygularını resmetti. 'Gazze'ye Sözüm Var' etkinliğiyle öğrenciler, Gazze'deki olaylara dikkat çekti.

Eyüpsultan'da imam hatip lisesi öğrencileri, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ilişkin duygularını 15 metre uzunluğundaki tuvale resmetti.

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin " Gazze'ye Sözüm Var" etkinliği için kurulan çadıra gelen öğrenciler, tuvale Gazze için düşüncelerini yazdı, parmak izlerini bıraktı.

Bu tuvallerin Rami Kütüphanesi ve Ayasofya Meydanı gibi mekanlarda sergilenmesi amaçlanıyor.

Derneğin Gençlik Başkanı Rabia Betül Öztürk, AA muhabirine, ilçedeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin, 50 binden fazla insanın katledildiği Gazze'de yaşanan soykırıma dair söyleyecekleri olduğunu dile getirdi.

Öztürk, "Öğrencilerimiz, bu sefer parmaklarını insanlık için kaldırıp 'Gazze için dünyaya söyleyecek sözüm var.' diyor. Verdiği bu sözü de sonuna kadar tutacağını haykırıyor." dedi.

Kılıçaslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serhat Emin Öndil de Gazze'deki arkadaşlarının yanında olduklarını bu yolla göstermek istediklerini söyledi.

Öndil, "Gazzelilerin tek olmadığını duyurmak için tuvale not yazdık. Ben tuvale Filistin bayrağını çizdim, karpuz resmini yaptım." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Yusuf Nihat Dinler, Filistin'in özgür olduğunu göstermek istediklerini dile getirerek, "Zalim İsrail ne kadar zulmü artırırsa, Allah'ın kurduğu tuzaklar o kadar büyük olur. Ne kadar zulüm yaparlarsa onların sonu da o kadar büyük olur." diye konuştu.

İmam hatip öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf Berat ise tuvale yumruk ve el işareti çizdiğini söyledi.

Ayrıca "Kuşlar filleri yener." şeklinde yazdığını kaydeden Berat, "Yaşımız küçük olsa bile savaşı kazanana kadar hep Gazzelilerin yanında olacağız ve asla pes etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Güzel de Filistin haritasını tuvale çizdiğinden bahsederek, "Buraya 'Özgür Filistin' yazdım. Filistin özgür olana kadar hiçbirimiz özgür olmayacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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