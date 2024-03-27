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İmam, ayağı kırık kargayı ağaçtan alıp tedavisini yaptı

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İmam, ayağı kırık kargayı ağaçtan alıp tedavisini yaptı

ANKARA - Haymana ilçesinde vekil imam olarak görev yapan Yusuf Yıldırım, namazdan çıktığında ağaçta mahsur kaldığını fark ettiği ve ayağı kırık olan kargayı alıp tedavi etti.

Ankara'da Haymana ilçesinde Balçıkhisar Camisi'nde vekil imam olarak görev yapan Yusuf Yıldırım, ikindi namazının ardından camiden çıktığı sırada ağaçta mahsur kalmış yaralı kargayı evine götürerek tedavisini yaptı. Yaralı kargayı fark ettikten sonra ağaçtan aldığını belirten Yıldırım, "Baktığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim. Ayağına atel bağladım. Diğer hayvanlardan korumak için eve getirdim ve mamasını, suyunu verdim. Kargamız şu anda burada ve iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, karga en kısa sürede iyileştikten sonra onu yeniden doğaya bırakacaklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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