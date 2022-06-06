ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ILO Türkiye Direktörü Özcan'dan çocuk işçiliğiyle mücadele çağrısı

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vaktinin geldiğini belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vaktinin geldiğini belirtti.

Özcan, ILO tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla Atakule'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hala dünyada çok sayıda çocuğun aile ekonomisine katkıda bulunmak için okuluna gidemediğini söyledi.

Çocukların sokakta, tarlada ve sanayide çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki çocukları eğitimden, oyun oynama hakkından ve dinlenme hakkından yoksun bırakan, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine engel olan çocuk işçiliğini bitirmenin vakti geldi. Aslında dünyadaki bütün liderler 2015 yılında BM'de bir araya geldi ve '2025 yılının sonuna kadar dünyadan çocuk işçiliğini artık kaldıralım' diye anlaştılar. Ama maalesef hala devam ediyor. Bunu ortadan kaldırmamız için çocukların ebeveynlerine iyi işler bulmamız ve çocukları koruma kalkanı altına almamız gerekiyor. Onları iyi, kaliteli, ücretsiz eğitime yönlendirmemiz gerekiyor."

Özcan, Türkiye'de hükümetle çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, son yıllarda özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yoğunlaştıklarını, çocukların eğitimlerinin devamlılığına yönelik projeler yürüttüklerini söyledi.

Programda, yazar Şermin Yaşar, çocuk işçiliği konusuna dikkati çekmek için yazdığı kitabı "LO"yu imzalayarak, programa katılan çocuklara hediye etti.

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title