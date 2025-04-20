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Illinois'ta Uçak Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Illinois eyaletinde bir uçak, elektrik hatlarına çarparak düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Illinois eyaletindeki uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tek motorlu Cessna C180G tipi uçağın yerel saatle 10.00 civarı elektrik hatlarına çarparak düştüğü bildirildi.

Kazada uçakta bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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