İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Ankara'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüne ilişkin 10 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutusuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda bir gıda mühendisinin de imzası olması gerektiğini belirterek, bu durumda suçsuzluğunun ortaya çıkacağını savundu.

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrolörü sanık Koray Hozantaş da önceki savunmalarını tekrarladığını ifade ederek beraatini istedi.

Taraf avukatları da eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme, firma yetkilileri hakkında verilen takipsizlik kararının bir örneğinin dava dosyasına istenmesine, sanıkların sorumluluklarına ilişkin, gıda mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve adli tıp uzmanının da aralarında olduğu bilirkişi heyetinin rapor hazırlamasına karar verdi.

Duruşmaya, 21 Şubat 2024'te devam edilecek.

Olayın geçmişi

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan firmanın sahibi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı, ilk duruşma 17 Aralık 2020'de görüldü.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan soruşturmada görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, kademe durdurma, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Başsavcılık, bu kişilerin de aralarında olduğu 8 kamu görevlisi hakkında 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesinde ayrı dava açtı. 20 Nisan'da 2022'de görülen celsede 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, bu dosya ile birleştirildi.