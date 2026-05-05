Tunus'ta 'Bir Türk Tarihçinin Gözüyle Hannibal' konferansı düzenlendi

"Hannibal Roma'nın Gölgesi" kitabının yazarı İlknur Bektaş, başkent Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen konferansta okurlarıyla buluştu.

"Bir Türk Tarihçinin Gözüyle Hannibal" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri, YEE öğrencileri ile çok sayıda Tunuslu ve Tunus'ta yaşayan Türk katıldı.

Yazar İlknur Bektaş "Hannibal Roma'nın Gölgesi" adlı eseri kapsamında dinleyicilere Kartacalı Komutan Hannibal'i anlattı.

Büyükelçi Demircan, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin kültür üzerinden güçlendirilmesini stratejik bir yaklaşım olarak benimsediklerini belirtti.

Tarihi şahsiyetlerin bu süreçte önemli rol oynadığını ifade eden Demircan, "Hannibal, burada yakından müşahede ettiğimiz önemli bir şahsiyet. Kartaca medeniyeti açısından da büyük bir değer taşıyor." dedi.

Demircan, Bektaş'ın Hannibal'i Türk toplumuna tanıtmak amacıyla kaleme aldığı eserin önemli bir köprü işlevi gördüğünü vurgulayarak, "Tunus küçük ama tarihte önemli misyonlar üstlenmiş bir ülke. Bu tür çalışmaların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştıracağına inanıyorum." ifadelerini kulandı.

Eserin Arapçaya çevrilmiş olmasının da önemine işaret eden Demircan, ilerleyen süreçte Hannibal temalı bir tiyatro oyununun da sahnelenebileceğini kaydetti.

"Hannibal stratejik bir deha"

Yazar İlknur Bektaş ise, Hannibal'i yalnızca bir askeri figür olarak değil, aynı zamanda stratejik bir deha olarak ele aldığını söyledi.

Hannibal'in kendi ülkesini savunmaya çalışan bir komutan olduğuna dikkati çeken Bektaş, "Hannibal, yıllarca Roma'yı zorlayan, filleri Alpler'den geçirecek kadar sıra dışı bir stratejistti." ifadelerini kullandı.

Bektaş, modern anlatılarda Hannibal'in zaman zaman farklı ve olumsuz şekillerde tasvir edildiğine işaret ederek, "Oysa Hannibal, hainlik yapmadan, kendi askerleriyle ülkesini korumaya çalışan bir liderdi. Kazandığı ve kaybettiği savaşlar olsa da asıl başarısı düşmanı yorması ve halkına yaşam alanı açmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'taki program kapsamında Bektaş'ın önümüzdeki günlerde çeşitli kültürel etkinliklerde kitabını tanıtmaya ve konferanslar vermeye devam edeceği bildirildi.