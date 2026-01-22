Haberler

İlkadım Belediyesinden YKS ve LGS hazırlık kampı

İlkadım Belediyesinden YKS ve LGS hazırlık kampı
Güncelleme:
İlkadım Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi, sömestir tatilinde YKS ve LGS hazırlık kampı düzenleyerek öğrencilere deneme sınavları, birebir soru çözümleri ve rehberlik hizmetleri sunuyor. Kamp, öğrencilere motivasyon ve kaygı azaltma hedefi taşıyor.

İlkadım Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi (İLKEM), sömestir tatilinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara yönelik hazırlık kampı başlattı.

Dört farklı merkezde düzenlenen kampta öğrencilere deneme sınavları, konu tekrarları, birebir soru çözümleri, sınav analizleri ve rehberlik hizmetleri sunuluyor.

Materyal ücreti dışında ücretsiz olan kampın öğrencilerin motivasyonunu artırması ve sınav kaygısını azaltması hedefleniyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İLKEM'de öğrencilerin başarısı için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayarak, gençlere eğitim alanında destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel
