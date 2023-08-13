İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş '2023 Proje Ödülü'ne layık görüldü

Kayseri'de düzenlenen törende "Yılın Yerel Yöneticileri" ödülleri sahiplerini buldu. Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal belediyecilik hizmet anlayışı, çevreye ve ekonomiye değer katan projelerle '2023 Proje Ödülü'ne layık görüldü.

31 Mart yerel seçimleriyle İlkadım Belediye Başkanlığı görevini üstlenen ve geçen 4 yıllık süre zarfında başarılı projelere imza atan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bir dergi tarafından düzenlenen programda Ataocağı (Büyükler Kreşi), Şefkat Evi (Kimsesizler Evi) Hasta Refakatçi Evi projeleriyle "2023 Yılı Proje Ödülü"ne layık görüldü.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğim 2019'dan bu yana önce belediyenin içinde bulunduğu maddi borç tablosu akabinde 2 yıllık bir pandemi dönemi derken geri kalan süre zarfında ilçemiz adına kayda değer birçok projeyi hayata geçirme gayretinde olduk. Bu projelerin başında Türkiye'de tek olan yerel yönetimler tarafında takip edilen Ataocağı ile yaş farkından dolayı iletişimde sıkıntılar yaşayan yaşlı büyüklerimizin sabah kalktığında kendi akranıyla beraber olabileceği sohbet edebileceği, hobi bahçeleri olan akşam da evine dönebileceği sosyal donatıları olan mekanda günün stresini üzerlerinden atacakları yapıda eli öpülesi büyüklerimiz, yaşamlarının son anlarını beklemek yerine, hayata tutunup, mutlu bir yaşam sürdürmelerini istiyoruz. Şefkat Evi, Hasta Refakatçi Evi, geri dönüşebilen atıkların milli ekonomiye kazandıran Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsü, Mahalle Kreş ve Kültür Evleri projeleri odağı insan ve çevre olan diğer projelerimiz. Sadece üstyapı belediyeciliği değil sosyal belediyecilik anlayışı ile inşallah ilçe halkımızla birlikte daha nice projelere imza atacağız. Bu vesileyle bu ödülü tüm İlkadımlı hemşehrilerime armağan ediyor, selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN