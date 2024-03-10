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İlk teravih namazında camiler doldu taştı

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Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Elazığ'da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Aksaray

Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında saf tuttu.

Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayanlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

Karaman

Tarihi Aktekke Camisi'ne gelen vatandaşlara ramazan ayının önemi hakkında vaaz verildi.

Vaazın ardından, ilk teravih namaz kılındı, dua edildi.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa, İmaret ve Yeşil camilerini doldurdu.

Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA / Güncel

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