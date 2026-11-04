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İlk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler ABD Kongresi'nde çoğunluğu kaybetti

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ABD'de ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da çoğunluğu kaybetti. Erken oyda yaklaşık 59 milyon kişi oy kullanarak 2022'deki 45,9 milyonluk rekor aşıldı; New Jersey'de ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi, Florida'da ilk siyahi vali seçildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre'nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı.

ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kaybetti.

Ancak sandıktan sadece Kongre'nin yeni düzeni değil, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk çıktı.

Erken oyda katılım rekoru kırıldı

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.

Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.

Böylelikle, 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

New Jersey, Temsilciler Meclisi'ne Müslüman üye gönderiyor

New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı.

Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

Temsilciler Meclisi'ne ilk siyahi başkan

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratlar'ın lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak.

Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

Kansas'a 94 yıl sonra ilk Demokrat Senatör

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton Senatörlük yarışını önde kazandı.

Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat aday oldu.

Maine eyaletinde 1995'ten bu yana ilk Demokrat senatör

Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan Senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

South Carolina'dan 28 yıl sonra ilk Demokrat Senatör

Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

Florida'ya ilk siyahi vali

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulanan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

Texas'a Latin kökenli ilk kadın vali

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.

Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

Eski İçişleri Bakanı, ülkenin ilk yerli kadın valisi oldu

Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.

Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

Kaynak: AA
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