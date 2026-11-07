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İlk Müslüman ABD senatörü Sayed, 'Habibi' adlı PAC'la bağış toplayacak

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ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul El-Sayed, 'Habibi' adlı bir siyasi eylem komitesi (PAC) kurdu. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre PAC, Sayed'in siyasi müttefikleri için para toplayacak.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul El-Sayed, Arapça "sevgilim" anlamına gelen "Habibi" isimli bir siyasi eylem komitesi (PAC) oluşturdu.

The Hill'in Federal Seçim Komisyonu verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen ve ocak ayında görevine başlayacak olan Sayed, "Habibi" isimli bir PAC kurdu.

PAC'ın amacının, Sayed'in siyasi müttefikleri için para toplamak olduğu belirtildi.

Sayed'in, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından yaptığı zafer konuşmasında, kampanya döneminde kendisini sert bir dille eleştiren Başkan Yardımcısı JD Vance'e seslenerek "JD, habibi (sevgilim) ocakta bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olman gerçeğinde nefis bir ironi var." demesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
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