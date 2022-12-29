İlk kez duyuyormuş gibi yapmıştı! EYT düzenlemesinin ardından Nebati'den dikkat çeken paylaşım

Milyonlarca insan EYT düzenlemesini beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir gazetecinin yönelttiği "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna ilk defa duyuyormuş gibi verdiği "EYT mi?" yanıtı gündem olmuştu. Dün EYT düzenlemesinin detayları kamuoyuyla paylaşılırken Nebati'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan, "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. Açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"EYT Mİ?"

Bakan Nebati, Twitter hesabından "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu tweeti görenlerin aklına ise Bakan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama geldi.

EYT YANITI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, görüşmeler için geldiği Meclis'te bir gazetecinin yönelttiği soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündem olmuştu. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Bakan Nebati kendisine yöneltilen "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna "EYT mi?" yanıtını vermişti. Bakan Nebati'nin soruya verdiği yanıt ve yoluna gülerek devam etmesi sosyal medyadaki çok sayıda EYT'linin tepkisini çekmişti. Yapılan yorumlar sonrası "#EYTlininSabrıTaştı" etiketi Twitter'da TT olmuştu.