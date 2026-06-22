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Araştırmacılar, atomun çekirdeğindeki enerji değişimlerini kullanarak zaman ölçen nükleer saat geliştirdi

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Bilim insanları, zamanı atom çekirdeğindeki enerji değişimleriyle ölçen ilk işlevsel nükleer saatleri üretti. Toryum-229 elementini kullanan saatler, 3 milyon yılda 1 saniye sapma ile yüksek hassasiyet sunuyor.

Bilim insanları, zamanı atomun çekirdeğindeki enerji değişimlerini kullanarak ölçen ilk "işlevsel nükleer saatleri" geliştirdi.

Nature dergisinin haberine göre, biri Avrupa'da diğeri Çin'de olmak üzere iki bağımsız araştırma ekibi, zamanı atomun çekirdeğindeki enerji değişimlerini kullanarak ölçen iki farklı nükleer saat üretti.

Mevcut atom saatleri, atomların elektronlarının enerji seviyeleri arasındaki geçişleri temel alırken, yeni geliştirilen nükleer saatler atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronların enerji durumlarındaki değişimleri kullanıyor.

Araştırmacılar, yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalışılan teknolojinin teorik bir kavram olmaktan çıkarak işlevsel bir hassas zaman ölçüm aracına dönüştüğünü belirtti.

Nükleer saatlerin çalışmasında, toryum-229 adlı elementin çekirdeğindeki enerji seviyeleri arasındaki geçişlerden yararlanılıyor. Bilim insanları, bu geçişleri morötesi lazer ışığıyla tetikleyerek çekirdeğin doğal titreşim frekansını zaman ölçümünde kullanmayı başardı.

Araştırmalarda geliştirilen saatlerin, bir günlük çalışma süresinde yaklaşık 3 milyon yılda 1 saniyelik sapmaya denk gelen doğruluk düzeyine ulaştığı kaydedildi.

Haberde, bu sapmanın her 40 milyar yılda bir saniye kazanan veya kaybeden optik atom saatlerinin doğruluğunun hala altında olduğuna vurgu yapıldı.

Bilim insanları, atom çekirdeklerinin dış çevreden elektronlara göre daha az etkilenmesi nedeniyle nükleer saatlerin mevcut atom saatlerinden daha dayanıklı ve taşınabilir olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar ayrıca nükleer saatlerin gelecekte navigasyon ve iletişim sistemlerinde kullanılabileceğini, karanlık madde gibi evrenin temel bileşenlerinin araştırılmasında da yeni imkanlar sunabileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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