Haberler

Şırnak Valiliğinden Ilısu Barajı için su tahliyesi uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valiliği, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle Ilısu Barajı'ndan kontrollü su tahliyesine başlandığını ve bu işlemlerin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu kontrollü su tahliyesinin 30 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su akışı olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bu kapsamda Ilısu Barajı'ndan kontrollü tahliye (su bırakma) işlemlerine başlandığı ve işlemlerin 30 Nisan'a kadar devam edeceği ifade edildi.

"Gerçekleştirilecek tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçe, baraka vb.) gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

