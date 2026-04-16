Şırnak Valiliğinden Ilısu Barajı için su tahliyesi uyarısı

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu kontrollü su tahliyesinin 30 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su akışı olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Ilısu Barajı'ndan kontrollü tahliye (su bırakma) işlemlerine başlandığı ve işlemlerin 30 Nisan'a kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilecek tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçe, baraka vb.) gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."