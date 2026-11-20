İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu.

"Somuncu Baba'nın 614. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni" için kente gelen Erdoğan, Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbe ziyaretine gelen vatandaşlarla görüşen Erdoğan ve beraberindekiler, Somuncu Baba'nın mezarında dua etti.

Ardından Somuncu Baba Minyatür Müzesi'ni gezen Erdoğan ve beraberindekiler, Aksaray Şehitler Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.

Ziyaretler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Aksaray'ın Ervah Kabristanlığı'ndan ve yetiştirdiği büyük isimlerden dolayı "maya şehirlerden" bir tanesi olduğunu söyledi.

Somuncu Baba'yı anmak ve hatırlamak için Aksaray'a geldiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle belediyemizin hemen kabristanlığın yanında yaptırdığı Aksaray Şehitler Müzesi'ni de ziyaret ettik. Bize bu toprakları vatan kılmak için hayatlarından vazgeçen şehitlerimizi anlamak için ziyaret ettik. Toprak parçasını vatan yapmanın ne anlama geldiğini anlamak için çok kıymetli. Burayı yaptıran Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz bizlerin geleceği aydınlık olsun diye canlarından vazgeçti. Bunları yeni nesillere anlatmak ve aktarmak çok önemli. Canların şehadete yürümesindeki sırrı ve cesareti onlara aşılayan Somuncu Baba, Cemalettin Aksaray, Hacı Bayram-ı Veli, Molla Fenari ve Akşemsettin gibi büyüklerimizin de ne büyük vazife ifa ettiklerini görüyoruz. Bu isimler şehitlik ruhunu canlı tutarak insanlara sözleriyle vatan ve iman duygusunu aşıladı. Onları da bu vesileyle hayırla anıyoruz. Somuncu Baba ve onları yetiştiren büyüklerimizi anıyoruz. Gönül ister ki biz de gençlik ve eğitim alanında yaptığımız çalışmalarla onların yetiştirebildiği gibi nesiller yetiştirebilelim."

Kaynak: AA