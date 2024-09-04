Üye Girişi
Haberler

İliç'te altın madeni davası görüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İliç'te altın madeninde siyanür borusunun patlamasının ardından açılan davanın duruşması yapıldı. Sedat Cezayirlioğlu ve avukat İsmail Hakkı Atal hakkında dava açıldı.

(ERZİNCAN)- Erzincan İliç'te 2022'de altın madeninde siyanür borusunun patlamasının ardından bölgede açıklama yapan Sedat Cezayirlioğlu ve avukat İsmail Hakkı Atal hakkında açılan davanın duruşması yapıldı. İliç'te altın madenine karşı verdiği mücadele ile tanınan Sedat Cezayirlioğlu, mahkeme kararı ile köyüne giremediğini belirterek, "13 Şubat'tan beri 400 yıllık ata topraklarıma, evime, köyüme giremiyorum" dedi.

Anagold Madencilik Anonim Şirketi, bağlı İliç Çöpler Altın Madeni'nde 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen siyanürlü solüsyon borusunun patlamasının ardından bölgeye giderek açıklama yapan avukat İsmail Hakkı Atal hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şikayetçi olması üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.

İliç'te 13 Şubat'ta meydana gelen liç kaymasının ardından 9 işçi hayatını kaybetmişti. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, halk arasında korku, endişe ve panik yaratmaktan, gerçeğe aykırı bilgi yaymaktan" Sedat Cezayirlioğlu'na da dava açtı.

Atal ve Cezayirlioğlu'nun davasının ilk duruşması bugün İliç Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmanın ardından Sedat Cezayirlioğlu ve İsmail Hakkı Atal'ın avukatı Ziynet Özçelik, İliç adliyesi önünde açıklama yaptı. Özçelik, şunları söyledi:

"Avukat İsmail Hakkı Atal görevi nedeniyle bu açıklamayı yaptı zaten. Soruşturma izni alınmadan dava açıldı. İddianemenin açılması ve Adalet Bakanlığı'ndan izin istenmesi gerektiğini söyledik ancak talebimiz reddedildi. Sedat beyin yaptığı açıklamalar kendisinin hak arayıcısı olarak hak ihlallerine uğradığı ve buna ilişkin açıklamalarının suça konu edildiğini, dolayısıyla ortada suç bulunmadığını hala 15 günde bir imza vermek ve madene 3 kilometreden daha fazla yaklaşmama kararı nedeniyle köydeki evine 8 aydır gidemediğini ve bunu kaldırılması gerektiğini istedik ne yazık ki bunun da devamına karar verildi."

"Evime, köyüme giremiyorum"

Cezayirlioğlu ise mahkeme kararı nedeniyle maden ocağının yanında bulunan köyüne gidemediğini belirterek, "13 Şubat'tan beri 400 yıllık ata topraklarıma, evime, köyüme giremiyorum. Bugün duruşmaya çıktım, yine adli kontrolümün devamına karar verildi. Amerikan Coni dostlarımız dört yıldır köyümde, bahçemde cirit atıyor ben köyüme giremiyorum. Suçlular gibi her ayın 15'inde de imza veriyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz, herkes günü geldiğinde hesabını mahkemelerde ödeyecek" dedi.

"Bu maden çökecek diye bas bas bağırdık"

İsmail Hakkı Atal, "Biz 2022 yılından bu yana 'Bu maden patlayacak, bu maden çökecek' diye bas bas bağırdık. Maden 13 Şubat'ta çöktü, 9 işçimiz öldü. Fırat'a kadar bütün Ortadoğu'yu zehirlediler, siyonistlerle iş birliği içerisindeki AKP Türk halkını zehirledi, şimdi 'niye zehirlendiğimizi söylüyorsunuz' diye bizi susturmak için dava açıyorlar" diye konuştu.

Davaların bir sonraki duruşması 20 Kasım'da görülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Erzincan Güncel Maden İliç

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler! 4-5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Karides Kokteyl tarifi! En güzel Karides Kokteyl tarifi! Karides Kokteyl tarifi nasıl yapılır? Karides Kokteyl için malzemeler! MasterChef Ciğer Terrine tarifi! En güzel Ciğer Terrine tarifi! Ciğer Terrine tarifi nasıl yapılır? Ciğer Terrine için malzemeler! Burak Kızılhan kimdir? Burak Kızılhan kaç yaşında, nereli? Burak Kızılhan hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Ereğli, Kulu 4-5 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ben Chilwell kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 4-5 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? N'Golo Kante kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı?
title